房客未繳租金女房東擅自進入清空 遭判拘役30日

嘉義地方法院。（資料照）

2025/03/30 08:58

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣58歲高姓女房東，前年11月因房客未按時繳納租金，要求房客清空搬走，但房客並未搬走，該月10日高女拿備用鑰匙進房將房客屋內財物全數清空，房客返回發現報警；案經檢方調查聲請簡易判決處刑，嘉義地方法院日前依犯無故侵入住宅罪，判高女拘役30日，得易科罰金，可上訴。

檢警調查，高女是該房屋所有權人，與陳姓房客簽訂租約，租期為2023年7月6日至2024年7月5日，但房客10月6日起未按時繳納租金，高女用LINE提醒房客，要求房客11月5日清空搬走；房客並未搬走，高女則在11月10日拿備用鑰匙進入屋內，將房客財物全數清空，房客發現後報警。

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偵查時，高女說，11月4日她用LINE提醒房客11月5日要清空搬走，房客有承諾要清空，11月10日房東可將他的物品都清空，而契約書有約定，如契約期滿，東西可以當廢棄物處理。

法官審理認為，刑法306條無故侵入他人住宅罪保障的住屋權，是住屋使用權，不以所有權人為限；案發時高女明知房客仍在居住，縱令高女是所有權人，有用LINE催促房客遷讓房屋，房客置之不理，但法律另有規定行使權利的正當方法，無從因高女是所有權人，而自認可以自由進出房屋，而住客遲未返還房屋或拒不遷出，高女並非不得訴諸其他途徑如提起民事訴訟、強制執行。

法官認為，高女與房客簽訂租約，約定租賃關係消滅，完成點交，承租人仍於住宅有遺留物者，除租賃雙方另有約定外，經出租人定相當期限向承租人催告，屆期仍不取回時，視為拋棄其所有權，但此規定僅係處理租賃關係消滅並完成點交後承租人仍遺留物品在屋內的問題，不能認為是正當理由。

法官審酌高女未待房客搬遷，任意侵入住宅，對房客居住自由安全造成危害，考量她並未與房客達成和解，判處拘役30日，得易科罰金。

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