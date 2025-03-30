女董出差與人夫同房2夜 雖「先報備」仍逆轉判賠

女董因業務合作與人夫到印尼出差1個月，其中2夜同房住宿，雖有報備仍挨告侵害配偶權，判賠20萬元確定。（情境照）

2025/03/30 07:23

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女董與人夫出差2夜同房挨告求償百萬 一動作讓她安全下莊！

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市一位女董事長因業務合作與人夫到印尼出差1個月，其中2夜同房分床住宿，被人妻懷疑兩人有不倫關係提告侵害配偶權求償百萬元，女董舉證入住前有「報備」；橋頭地院一審判人妻敗訴，經上訴二審，高等法院高雄分院逆轉，判女董敗訴，賠償20萬元定讞。

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原告陳女主張，她和老公2018年結婚，兩人共同開公司經營事業，被告柯女與原告是鄰居，因公司有財務問題，柯女藉機接近她老公並與其發生婚外情，自甘讓老公用其名義申貸、借款、辦卡、刷卡，兩人在國內、外頻繁出差。

陳女發現，2023年9月出差印尼期間，柯女竟和老公睡同一房間，回國後還發現行李箱內有女性衛生棉及其他衣物，侵害原告之配偶權情節重大，求償100萬元精神慰撫金。

柯女則辯稱，她先後投資、借款約450萬元給原告丈夫，但其公司已陷財務困難，為另起爐灶，她另成立公司，擔任負責人，由原告丈夫擔任管理人員，合作尋求更多業務開發。

兩人經常出差，僅為單純商業合作，出差同住一間房，只是基於飯店難訂，以及經濟考量，入住的時有跟原告報備，雖住同房、但分兩張床。行李箱有其個人衛生棉、衣物等，係因購買很多伴手禮，柯女的私人用品就放到人妻老公的行李箱，否認侵害其配偶權。

橋頭地院審理認為，入住前即已告知原告，又住兩小床，且1個月出差期間卻僅有其中2夜同宿，如確有侵害原告配偶權之意，何以如此？駁回原告之訴。

陳女不服上訴二審，高雄高分院審理認為出差同房雖有報備，但原告陳女嚴正表達反對，並質問丈夫「你是做生意還度蜜月」，但被告仍執意同房，甚至陳女向丈夫抱怨「任何一個女人都受不了小三像正宮，我像小三」時，仍未有何反駁或否認之陳述，認定陳女主張尚非無憑，判柯女敗訴確定。

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