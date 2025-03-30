山難頻傳 南投議員建議違規登山罰勞動服務

國內近期山難頻傳，出動直升機救援，耗費龐大的搜救資源，南投議員建議違規登山罰勞動服務。（南投縣消防局提供）

2025/03/30 07:22

〔記者張協昇／南投報導〕國內近期山難頻傳，南投縣議員陳玉鈴在議會臨時會提案，建議縣府增修「南投縣登山活動管理自治條例」，對於「爬黑山」等違規行為，除原有罰鍰外也必須執行勞動服務。對此，南投縣消防局表示，議員提案立意良好，惟地方自治條例的處分屬行政罰範疇，行政罰種類並無規定可裁罰勞動服務，將研議向中央建議是否可制定或增修相關法律規範。

國內最近發生多起山難事件，其中南投因高山大雪，短短兩天即發生3起山難，造成4人不幸罹難。2月甚至有山友未申請入山爬黑山，腳趾受傷無法行走得出動直升救援載送，耗費許多寶貴搜救資源，也讓消防人員疲於奔命，面對極高的救援風險。

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南投縣議員陳玉鈴即在議會臨時會提案，建議縣府增修「南投縣登山活動管理自治條例」，對於山友若有未申請登山許可、未攜帶可供緊急聯絡通信設備及領隊未具備初級緊急救護能力並為本人及隊員辦理登山綜合保險等違規行為，除原本即規範的罰鍰處分外，還需要參加登山安全相關講座，並視罰鍰金額，執行1至5小時不等勞動服務。

南投縣消防局表示，違反地方自治條例，依規定得處以行政罰，處罰種類以罰鍰或其他種類行政罰為限，惟行政罰種類並無規定可裁罰勞動服務，將研議向中央建議是否可制定或增修相關法律規範。

山難發生時，消防人員往往冒著極大風險救援。（南投縣消防局提供）

今年2月1名女登山客未申請登山許可，因腳趾腫脹對外求援，由空勤直升機載送下山。（空勤總隊提供）

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