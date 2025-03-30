BMW撞施工護欄險墜新北大橋 緊急加強晚間照明

范姓男子駕車途經新北大橋，不慎撞入工區，撞斷一名工人雙腿送醫，自己也險些衝落橋面，警方到場處理，為免再釀禍，晚間請包商加強警示、照明，提醒用路人注意行車安全。（記者吳仁捷翻攝）

2025/03/30 07:15

〔記者吳仁捷／新北報導〕一名男子昨天（29日）下午駕駛BMW轎車行經新北大道，不慎撞上整修中的機車道改善工程護欄，失控撞入工區、撞上工人，造成56歲楊姓工人雙腿骨折送醫，肇事駕駛也險些連人帶車從15樓高橋面墜落；三重警分局緊急通知包商晚間加強工區警示、照明，也補充交通管制標示，避免再釀意外。

三重警分局廿九日下午四時許獲報，新北環快往三重龍門路方向約3.5K處，傳出一輛轎車衝入新北大橋工區，造成車頭半毀，肇事車差點衝過護欄，墜落新北大橋，所幸及時停下。

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警方說，39歲范男駕車途經事發路段，疑似未注意車前狀況，自撞新北大橋機車道改建的施工護欄後，撞入工區撞傷工地56歲楊姓工人，造成雙腳骨折，送馬偕醫院診治，所幸意識清楚。

警方將事故現場依規定測繪紀錄，依A2交通事故程序處理，由於現場週邊沒有監視器，肇事原因及責任歸屬仍待調查釐清。

范姓男子駕車途經新北大橋，不慎撞入工區，撞斷一名工人雙腿送醫，自己也險些衝落橋面，警方到場處理，為免再釀禍，晚間請包商加強警示、照明，提醒用路人注意行車安全。（記者吳仁捷翻攝）

范姓男子駕車途經新北大橋，不慎撞入工區，撞斷一名工人雙腿送醫，自己也險些衝落橋面，警方到場處理，為免再釀禍，晚間請包商加強警示、照明，提醒用路人注意行車安全。（記者吳仁捷翻攝）

范姓男子駕車途經新北大橋，不慎撞入工區，撞斷一名工人雙腿送醫，自己也險些衝落橋面，警方到場處理，為免再釀禍，晚間請包商加強警示、照明，提醒用路人注意行車安全。（記者吳仁捷翻攝）

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