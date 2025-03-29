最高檢台中辦劇場 宣導防詐反賄、守護國安

檢察總長邢泰釗。（最高檢提供）

2025/03/29 22:34

〔記者王定傳／台北報導〕最高檢察署及法務部保護司等單位，今在台中國家漫畫博物館舉辦「オレオレ（譯：是我是我）防詐反賄劇場」，透過寓教於樂的方式傳遞反賄選、防制詐騙及守護國安的重要性；檢察總長邢泰釗表示，活動主要宣傳4大目標，包含關懷婦幼、選賢與能、打擊詐騙犯罪、結合各工作夥伴宣導並強化社會安全網；保護司長洪信旭則表示：「敵對勢力對我國滲透很嚴重，應共同防止敵對勢力滲透，守護國家安全，希望透過今天的活動，把反詐、反賄選、守護國安的理念傳遞下去」。

最高檢指出，這場活動由最高檢、法務部保護司、廉政署、台中地檢署、行政執行署台中分署等單位共同舉辦，主要宣導2025農漁會選舉反賄選、防詐及守護國安等議題，現場並設置公益宣導攤位，以互動遊戲讓國人輕鬆瞭解反賄選、防詐法律知識，共吸引上百人參加。

請繼續往下閱讀...

其中，台中市政府警察局警犬隊特別安排「汪汪出任務」，透過訓練有素的警犬現場演示協助查緝詐欺車手的橋段，令民眾印象深刻。

此外，最高檢還推出「法律童話物語」公益桌曆，同樣透過童話形式，將法律的知識融入故事中，讓法律變得更生動有趣，其中8月份桌曆封面「仙履奇緣」，以「灰姑娘」結合國家漫畫館「大樹榕光」地景，象徵法律如同就像盤根錯節、枝繁葉茂的萬年青（榕樹），是維護家庭、社會秩序的根基，更是國家安全的守護者。

最高檢說，持續結合各友軍單位，以創新、有效的法學創作，傳遞法治教育新意象，展現柔性司法。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

法務部保護司長洪信旭。（最高檢提供）

最高檢推出「法律童話物語」公益桌曆，同樣透過童話形式，將法律知識融入故事中，其中8月份桌曆封面「仙履奇緣」，以「灰姑娘」結合國家漫畫館「大樹榕光」地景。（最高檢提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法