清水塌陷爛尾樓鑑定出爐 住戶4月底前要搬家

清水塌陷爛尾樓遭鑑定結構不安全。（記者張軒哲攝）

2025/03/29 22:31

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市清水區中興街一處「爛尾樓」5、6樓22日凌晨坍塌，危險塌陷物清理完成，建築師公會、土木技師公會、結構技師公會等三大公會現勘評估，中興街87、89、91、93、95號等建築物結構不宜再居住使用，現場張貼公函，通知建築物各有權人立即停止使用，限4月30日前改善完成，若未依限改善，預計5月1日依規執行封閉。

都發局依規於3月28日現場張貼公函週知，請公所協助轉知相關使用人配合，期間倘有擅自居住使用者，將依規處使用人6萬元以上30萬元以下罰鍰。塌陷掉落物已經大致完成清除，已無立即危險，在開放改善期間，住戶得入內搬離生活物品，此案非屬天然災害造成，為可歸責於使用人及所有權人未善盡維管責任，故不符緊急安置在社會住宅條件，故已請社會局社工及區公所協助住戶儘早找到安置處所。

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4樓租客葉先生說，14年前從台北搬到這棟樓，跟另一名男性友人合租三房一廳，租金非常低廉，也住習慣了，已沒在工作了，要再另覓租屋處又怕沒錢。

台中市政府指出，社會局近期訪視受災戶10戶，目前所有權人1戶依親，承租戶9戶中，1戶回彰化老家、1戶已經找到新租屋處、1戶說毋需協助，尚需要協助安置計6戶，其中有低收入1戶、殘障身分1人，符合相關租金補貼規定，可以提供相關救助。

都發局住宅處已另洽詢租賃公會協助在清水或沙鹿地區，查察媒合相關可供出租物件，查目前租賃公會協助提供的出租物件，經評估檢視合理可負擔的範圍內有16件，5件在清水區，但有11件都是在沙鹿地區，後續將再請公所協助找清水地區可負擔的物件，以利安置。

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