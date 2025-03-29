詐團自稱「張忠謀秘書」！彰化婦投資500萬飛了

彰化70歲劉姓婦人準備拿100萬現金，跟詐團成員面交，警方及時攔查阻止詐騙得逞。（民眾提供）

2025/03/29 22:39

〔記者陳冠備／彰化報導〕小心網路詐騙！近日有詐騙集團假冒「張忠謀秘書」名義，誘騙民眾加入投資群組，承諾「穩賺不賠」，不料竟是層層設局的詐騙陷阱，彰化縣一名70歲劉姓婦人誤信投資，半年內就現金面交7次，被詐超過500萬元，近日欲再度交付100萬元，幸賴林厝派出所員警發現有異及時攔阻，並逮捕鄒姓詐騙車手，劉婦才驚醒被騙，感謝警方保住僅有的積蓄。

起初獲利10萬元

警方初步調查，劉姓婦人因長期投資股市虧損，去年10月在網路遇到自稱「張忠謀秘書」的女子，對方邀請她加入LINE投資群組，群組內經常有人分享「成功獲利」的截圖與經驗，劉婦信以為真，決定賣出台股持股，改投資該集團推薦的標的，果然一開始就獲利10萬元。

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劉婦食髓知味後，半年間陸續交付7次現金，每次50萬至100萬不等，共500多萬元，直到3月25日，劉婦又準備100萬，準備到永靖鄉永坡路某便利商店內進行面交時，被警方發現接觸的鄒姓男子（31歲）行徑可疑，於是上前攔查，果然從其身上找出造假的投資單跟假行員證，此時劉婦才恍然大悟被騙。

員林警分局表示，該詐騙集團分三階段進行詐騙，第一先在臉書等社群廣發投資訊息，誘使民眾加入LINE群組，第二，在群組內散布「限定投資好康」等訊息，引起民眾好奇，最後誘騙被害人投資，先讓被害人小額獲利取信，再誘騙其投入更多資金，最後關閉網站或封鎖被害人，捲款潛逃。

警方表示，鄒男訊後依詐欺罪及洗錢防制法罪嫌移送彰化地檢署偵辦，並持續追查幕後詐騙集團成員。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方跟被害婦女指出，投資單印章是影印，根本造假，劉婦才驚覺遭騙。（民眾提供）

警方從詐團成員身上搜出造假的投資單跟假行員證。（警方提供）

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