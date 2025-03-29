舔外曾孫女私處 95歲翁改判緩刑竟是這原因

95歲老翁舔外曾孫女私處，被高雄高分院改判緩刑。（資料照）

2025/03/29 22:28

〔記者鮑建信／高雄報導〕現年95歲的屏東老翁舔外曾孫女私處，地院依強制猥褻罪，判處徒刑2年，他不服上訴，高等法院高雄分院審酌他年事已高、多病，無法自理和自行外出，刑度維持不變，但宣告緩刑5年。

據了解，2022年5月起，6歲外曾孫女因故未至幼稚園上課，在當時92歲的外曾祖父住處，由他負責照顧。同年5月9日，外曾祖父涉嫌用舌頭舔她私處，後經被害人父親得知後，到轄區派出所控告他涉嫌妨害性自主罪。

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案經屏東地檢署偵查終結，依涉嫌強制猥褻罪，將外曾祖父提起公訴，並經地院判處有期徒刑2年。

外曾祖父在檢方、地院開庭時，均辯稱小孩子亂講話，根本沒有猥褻行為。高雄高分院開庭，他仍否認犯行，辯護人則請求安排雙方進行調解，被害人父母拒絕。

合議庭調查，據被害人指述過程，認定被告所辯不足採信，但考量他年現已老邁、健康欠佳，甫因罹患肝膿瘍、敗血性休克、肋膜積水等疾病，經送加護病房治療後，再轉一般病房治療。

此外，去年8月23日出院後，被告轉入護理之家，鼻胃管仍留置，雖意識清楚可對談，然下肢肌力不足無法步行，靠輪椅輔助，無法自理生活，需專人陪伴外出等情，維持原審刑度，並予以緩刑5年，期間交付保護管束。

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