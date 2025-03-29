「兒子女友」借20萬應急！警方介入她秒變潑婦

陳婦（左）接獲兒子LINE來訊，稱女友「小萱」急需借款20萬元應急。（讀者提供）

2025/03/29 20:28

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市太平區60多歲陳婦，接獲兒子LINE來訊，稱交往多年女友「小萱」家有急事，急需借款20萬元應急。陳婦查證，兒子回稱開會，無法接電話，僅留帳號希望盡速匯款，陳婦趕往中國信託匯款，因金額可疑，報警到場。「小萱」得知警方介入秒變臉消失，警方查出陳男LINE帳號遭詐團盜用。

太平警分局今天表示，新平派出所警員高稚甯、潘羿彤，26日中午12時趕往中國信託銀行，陳婦於當天上午突接兒子LINE訊息，稱女友「小萱」家有急事正四處籌錢，希望「伯母」幫忙匯款20萬元至帳戶，陳婦想進一步了解狀況，兒子卻以忙開會無法講電話，希望盡速匯款救急。

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由於「小萱」平時乖巧，且承諾每月分期付款歸還「伯母」，陳婦堅持匯款救急，警方員驚覺LINE帳號遭盜、詐騙有死灰復燃情形，中信行員也查出帳號有資金頻繁進出，可能涉及洗錢將提報警示帳戶，「小萱」得知警方介入，秒變臉變潑婦，隨即消失無蹤、拒絕讀訊息。

新平派出所長何明憲說，經聯繫陳婦兒子，才驚覺帳號遭盜用，趕緊請友人發訊通報周知親友，避免遭詐騙，陳婦感謝警方協助，並稱「好在員警及行員熱心幫忙，詐騙集團真是可怕。」

太平分局長沈能成表示，近期盜用LINE帳號詐騙有復甦趨勢，詐騙集團一旦盜用帳號，便開始群發LINE好友，以急用為由要求匯款，呼籲若接到親友傳LINE借錢或要求代購遊戲點數，務必致電本人查證，若撥打反詐騙諮詢專線165查詢，以避免受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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