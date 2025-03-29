人生無法NG！中市警局宣導勿酒駕影片 心經當配樂很警世

酒駕肇事影片令人怵目驚心。（記者張瑞楨翻攝臉書「TCPB局長室」）

2025/03/29 18:39

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局的臉書粉絲團「TCPB局長室」，今天（29日）貼出酒駕肇事驚悚畫面，配樂採「般若波羅蜜多心經」佛樂，貼文強調，「酒駕3幕，你的人生無法NG重來！」，影片中尖銳煞車聲，撞擊的轟隆聲，配上心經佛樂，網友直呼「很有警世作用」。

三段酒駕肇事內容，第一段是去年11月，30歲曾姓男子酒後駕車，在中市大雅區和平路撞倒民宅圍牆，造成車上4人受傷，另有多輛車受損，畫面顯示，撞車之後，曾男與乘客4人，宛如猴子般跳出車外，其中1人還因太疼痛而蹲在路旁。

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第二段是今年3月間，33歲張姓男子酒後駕車，在西區精誠路衝破欄杆墜落溪底，張男骨折及多處擦挫傷，整輛車爛成廢鐵，第三段也是案發於本月，23歲詹姓女子酒後駕車，在北屯區環太東路撞倒路旁整排機車，詹女擦挫傷受困翻覆車內，共計24輛機車遭波及毀損，詹女得賠償不少錢。

中市警局強調，3件酒駕案例的共通點，就是傷己又耗財，讓自己及親友受傷，後續醫藥費、車輛維修費、賠償金加起來破百萬，而且最後都被移送法辦，中市警局強調，打擊酒駕不停歇，上週共動員1113人次的警力，取締140件酒後駕車，「這週，我們持續執行取締酒駕專案勤務，請大家務必守法！」。

中市警局上傳臉書的酒駕肇事影片。（記者張瑞楨翻攝臉書「TCPB局長室」）

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