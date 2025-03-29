台中「緝毒、搜救兩棲」警犬才華+1 戲說防詐追蹤揪出車手

全台首隻雙功能警犬Uhoo在防詐活動中演出。（記者張瑞楨翻攝）

2025/03/29 20:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市今年1月到3月下旬詐欺案件高達5139件、財損29.2億，台中市警察局與最高檢察署於今天（29日）下午在台中市國家漫畫博物館舉辦「農漁會選舉反賄選、防詐暨守護國安宣導活動」，參考日本漫畫《詐欺獵人》演出防詐反賄劇場，更派出全台首隻雙功能警犬Uhoo演示追蹤找出藏匿的詐欺車手。

緝毒犬Uhoo今年3歲，曾在台中市夜店查獲數百包K他命及毒咖啡包。牠2週前通過國際中級搜救犬認證，成為全台唯一緝毒、搜救雙功能警犬。

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警察局長李文章說，今年1月到3月下旬，台中市詐欺案件發生5139件、財損29.2億，平均每小時就有近3個人被騙、被騙金額平均高達148萬。

他現場教導民眾如何辨識常見的「假投資」、「假檢警」，以及民眾容易遇到的「解除分期付款」詐騙類型，詐騙集團常會佯裝各種客服人員、甚至假冒檢警，謊稱因操作錯誤，出現帳務問題，或牽涉刑案需調查配合等情形，要求民眾配合交付財物，都些全是詐騙，民眾千萬別上當。

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全台首隻雙功能警犬Uhoo在防詐活動演出。（記者張瑞楨翻攝）

台中市警察局與最高檢察署在台中市國家漫畫博物館，舉辦「農漁會選舉反賄選、防詐暨守護國安宣導活動」。（記者張瑞楨翻攝）

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