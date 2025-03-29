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    小三囂張發文「與人夫十指緊扣」 認了親吻判賠15萬元

    出軌示意圖。（情境照）

    出軌示意圖。（情境照）

    2025/03/29 18:23

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市鍾姓女子與蕭姓男子結婚多年，蕭男卻從去年起，與白姓女子以「寶貝」、「寶寶」互稱，白女還告訴蕭男「我是你的」、「我愛你」，兩人並有擁抱、親吻等親密舉動；白女還在網路社群發文，宣稱自己與人夫「十指緊扣」。原配鍾女怒提民事訴訟索賠100萬元，白女坦承與蕭男有牽手、擁抱、親吻，台中地方法院認為白女侵害鍾女配偶權「情節重大」，判決應賠償15萬元，可上訴。

    判決書指出，鍾女與蕭男結婚將近10年且育有女兒，蕭男卻從去年（2024年）5月起，與白女以「寶貝」、「寶寶」等暱稱互相稱呼，白女還說「我是你的」、「我愛你」，雙方曾擁抱、親吻，白女還在社群軟體發布與蕭男十指緊扣的貼文，已嚴重侵害鍾女配偶權益。

    白女答辯說，她確實與蕭男牽手、擁抱、親吻，鍾女提出的照片與對話等屬實，但請求100萬元賠償顯屬過高，聲明駁回。

    台中地院認為，白女明知蕭男已婚，猶與蕭男發展不正當男女交往關係，且有諸多不適宜的對話，並有擁抱、親吻、牽手等行為，顯非鍾女可以忍受，破壞鍾女與蕭男夫妻間共同生活的圓滿、安全及幸福，實屬「情節重大」，但求償100萬元太高，應以15萬元適當，全案可上訴。

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