十軍團陸軍士官輕生害同袍枉死 法院判家屬賠627萬元

29歲陳姓士官無辜受牽累枉死，家屬公祭時悲傷痛哭。 （資料照，記者湯世名攝）

2025/03/29 17:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕陸軍第十軍團第五地區支援指揮部位於台中大雅的營區，2名陳姓士官去年被發現躺在床上昏迷，雙雙送醫不治，台中地檢署偵查結果，是33歲陳姓士官帶一氧化碳鋼瓶進入營區輕生，29歲陳姓士官吸入一氧化碳而「連累枉死」，家屬控告軍方，及輕生士官的遺產繼承人，索賠1954萬餘元，台中地院判軍方不用賠，家屬應賠償627萬餘元。

29歲枉死士官的父親、妻子與子女4人，向台中地院提起國賠與民事訴訟，他們指出，33歲陳姓士官想輕生，2023年6月16日購得一氧化碳工業用鋼瓶後，悄悄夾帶進入營區，五支部營區未盡檢查與怠於安全維護，讓他輕易把攜入寢室，2023年6月26日深夜輕生，導致同寢室的29歲陳姓士官無辜枉死，輕生的士官家屬與軍方，應賠償各977萬餘元，合計1954萬餘元。

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五支部答辯說，此案是33歲陳姓士官個人行為，與營區衛哨人員執行檢查無相當因果關係，不成立國家賠償責任。

輕生士官家屬答辯說，對於29歲陳士官死亡，他們深表遺憾，但33歲陳姓士官並非故意或過失，不構成侵權行為，家屬也就無須負損害賠償責任，聲明駁回此民事訴訟。

台中地院認為，五支部門禁管制及寢室安檢人員，縱使疏於注意，未發現並制止33歲陳姓士官帶一氧化碳鋼瓶進入營區與寢室，但此疏失行為，與他洩漏一氧化碳導致同袍死亡，沒有相當因果關係，判決五支部不用國賠。

至於33歲陳姓士官的家屬，法官強調，陳姓士官有使用一氧化碳不當的過失，與同袍士官死亡，具有相當因果關係存在，家屬應於繼承遺產的範圍內，連帶負損害賠償責任，判決應賠償627萬餘元，可上訴。

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