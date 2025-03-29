為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    十軍團陸軍士官輕生害同袍枉死 法院判家屬賠627萬元

    29歲陳姓士官無辜受牽累枉死，家屬公祭時悲傷痛哭。 （資料照，記者湯世名攝）

    29歲陳姓士官無辜受牽累枉死，家屬公祭時悲傷痛哭。 （資料照，記者湯世名攝）

    2025/03/29 17:11

    〔記者張瑞楨／台中報導〕陸軍第十軍團第五地區支援指揮部位於台中大雅的營區，2名陳姓士官去年被發現躺在床上昏迷，雙雙送醫不治，台中地檢署偵查結果，是33歲陳姓士官帶一氧化碳鋼瓶進入營區輕生，29歲陳姓士官吸入一氧化碳而「連累枉死」，家屬控告軍方，及輕生士官的遺產繼承人，索賠1954萬餘元，台中地院判軍方不用賠，家屬應賠償627萬餘元。

    29歲枉死士官的父親、妻子與子女4人，向台中地院提起國賠與民事訴訟，他們指出，33歲陳姓士官想輕生，2023年6月16日購得一氧化碳工業用鋼瓶後，悄悄夾帶進入營區，五支部營區未盡檢查與怠於安全維護，讓他輕易把攜入寢室，2023年6月26日深夜輕生，導致同寢室的29歲陳姓士官無辜枉死，輕生的士官家屬與軍方，應賠償各977萬餘元，合計1954萬餘元。

    五支部答辯說，此案是33歲陳姓士官個人行為，與營區衛哨人員執行檢查無相當因果關係，不成立國家賠償責任。

    輕生士官家屬答辯說，對於29歲陳士官死亡，他們深表遺憾，但33歲陳姓士官並非故意或過失，不構成侵權行為，家屬也就無須負損害賠償責任，聲明駁回此民事訴訟。

    台中地院認為，五支部門禁管制及寢室安檢人員，縱使疏於注意，未發現並制止33歲陳姓士官帶一氧化碳鋼瓶進入營區與寢室，但此疏失行為，與他洩漏一氧化碳導致同袍死亡，沒有相當因果關係，判決五支部不用國賠。

    至於33歲陳姓士官的家屬，法官強調，陳姓士官有使用一氧化碳不當的過失，與同袍士官死亡，具有相當因果關係存在，家屬應於繼承遺產的範圍內，連帶負損害賠償責任，判決應賠償627萬餘元，可上訴。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播