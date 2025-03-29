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    首頁　>　社會

    「植物肉速食」先驅遭控性騷 法院判PO文者侵權賠7萬元

    台南植物肉先驅、素食漢堡店黃姓創辦人被指控性騷擾，法院判對方賠償7萬元。示意圖。（圖取自免費圖庫photoAC）

    台南植物肉先驅、素食漢堡店黃姓創辦人被指控性騷擾，法院判對方賠償7萬元。示意圖。（圖取自免費圖庫photoAC）

    2025/03/29 20:59

    〔記者王捷／台南報導〕素食漢堡連鎖店的黃姓創辦人，是南部植物肉先驅，他租房給張姓女子開紋眉店時發生糾紛。但他指控，合約到了張女不搬離還與朋友在脆（Threads）上PO文、照片指控他性騷擾，台南地方法院民事庭認為張女與他的6位朋友構成名譽侵權，判賠7萬元。

    黃男自己開素食漢堡店，同時還把房產租給張女開紋眉工作室，2023年8月間與張女簽訂店面租約，租約是在2024年7月底，租約屆滿前雙方因搬遷問題發生爭執。

    張女跟朋友在脆與IG散布貼文，內容附上黃男的照片、對話紀錄，指控他性騷擾、劈腿等，雖然黃男主張社會評價受損，提告求償100萬元精神慰撫金，並要求移除相關貼文，但張女與友人則辯稱，PO文內容沒有指名道姓。

    法院審理認為，張女雖稱並未在PO文內容指名黃男，但經比對張貼內容，包括租屋地點、開設「漢堡店」等描述，另配合公開頭像與租約截圖，已足使一般閱覽者得以辨識貼文所指對象為黃男，構成具體特定性。

    另外，部分貼文內容像是「整天性騷擾別人」、「劈腿還拍影片當男主角」等，雖屬對私德的評論，但已超出言論自由範疇，對非公眾人物黃男之社會評價造成重大損害，且與公共利益無涉，構成重大名譽侵權。至於精神慰撫金，法院考量雙方資力及損害情節，判張女等7人要賠黃男7萬作為精神撫慰金。

    據了解，黃男原本是葷食者，在2014年創業，隨後以植物肉速食轉型，在2017年打造連鎖品牌，自稱是用葷食者的味蕾來重新設計素食，除了素食漢堡，他開發了素食雞排、打拋豬等親民的菜餚，成功吸引了葷食與素食者上門光顧，是台南較少見的連鎖店。

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