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    三寶違規左轉撞上！女打骨釘舊傷加劇無法工作 求償29萬結果曝

    法院認定車禍導致舊疾惡化，判賠57萬多元。（資料照）

    法院認定車禍導致舊疾惡化，判賠57萬多元。（資料照）

    2025/03/29 17:25

    〔記者王捷／台南報導〕王姓飲料店女店員2019年出車禍，骨盆、腳跟打了骨釘，2022年遇上陳姓男子三寶左轉，又撞到同個地方，要接受拔釘手術休養1年多。陳男辯稱，王女舊傷與這次車禍無關，但台南地方法院認為有因果關係，判賠57萬多。

    2022年3月間，陳男開車從加油站前禁止左轉路段違規左轉，闖入對向車道，撞上騎車直行王女，王女當場倒地多處挫傷，更因撞擊導致3年前車禍植入的骨釘出狀況，左腳無力、腳跟疼痛等症狀加劇。

    王女向法院主張，她原本能正常行動，事故後復發舊疾，被迫再次就醫，接受拔釘手術，需休養1年，期間無法工作，由母親照顧3個月，她要求陳男賠償醫療費、看護費、工作損失及慰撫金共計59萬餘元。

    陳男不爭執自己違規左轉釀禍，但辯稱王女的腳傷是舊病復發，與這次車禍沒有因果關係，質疑王女根本不需長期休養與照護，求償金額太高。

    不過法院認為，從一些就醫紀錄判斷，王女的舊傷在車禍前已穩定，事故發生後才出現疼痛與功能退化，且病情與車禍撞擊部位高度重疊，與車禍具有相當因果關係。

    針對陳男認為求償過高的問題，試算王女擔任飲料店員的薪資，月收為2萬5300元，休養一年期間損失工資一共30萬3600元，而3個月的照護，由母親擔任，以每日1500元來計算的話，合計是13萬5000元，加上機車修理費、慰撫金等，法院最後判賠57萬5074元。

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