桃市經發局長、建管處長LINE帳號被盜用 還四處騙錢

經濟發展局長張誠LINE帳號被盜用，立刻透過群組告知好友訊息。（記者謝武雄翻攝）

2025/03/29 16:56

〔記者謝武雄／桃園報導〕LINE兼具通訊、聊天、傳送檔案、群組聊天室，已經成為民眾生活一部分，但帳號被盜用情況時有所聞，連桃園市政府官員都受害，包含經濟發展局長張誠、建築管理處長莊敬權LINE帳號都被盜用，盜用者用亂槍打鳥方式，向帳號內好友借錢，兩人第一時間也透過群組告知友人帳號被盜，請勿匯款。

事實上很多張誠、莊敬權的友人接到兩人的LINE訊息，先提到「方便用打字嗎、有事想請你幫忙」，隨後說「我網轉限額了，想先跟你借10萬，明天錢到了再轉還給你，不知道方便嗎」，經向當事人查證才知道是網路遭盜用，而兩人警覺詐騙集團可以藉此詐財，也向警方報案。

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警方表示，已根據被害人提供資料進行追查，也呼籲民眾如接獲親友LINE借錢訊息，請務必確認是否為親友本人，可打舊有電話或向共同親友確認，也可以跟親友視訊、或是約見面談以確認對方身分，以免借出的錢再也拿不回來。

此外，LINE帳號被盜怎麼辦，警政署刑事警察局也建議，升級到最新line15.4版本，新版本可以讓被盜走帳戶用「簡訊認證碼OTP」搶回原本帳號，防止親友受害，此外除換機、註冊新帳號、或更換LINE綁定手機以外，切勿在任何地方輸入LINE給你的「簡訊認證碼OTP」，最後是千萬不要在「寵物投票、才藝競賽投票」輸入認證帳號密碼。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

建管處長莊敬權LINE帳號被盜用，盜用者用亂槍打鳥方式，向帳號內好友借錢。（記者謝武雄翻攝）

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