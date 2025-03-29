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    首頁　>　社會

    不滿開單竟動手！彰化女搶罰單還襲警 下場慘了

    彰化楊姓女子騎車違規，不服警方取締開單竟攻擊警察，彰化地院審理依妨害公務罪判處拘役20日，可易科罰金2萬元，緩刑2年。（資料照）

    彰化楊姓女子騎車違規，不服警方取締開單竟攻擊警察，彰化地院審理依妨害公務罪判處拘役20日，可易科罰金2萬元，緩刑2年。（資料照）

    2025/03/29 16:51

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣楊姓女子日前因違規右轉遭警方攔查開單處分，她不滿遭罰，竟當街搶奪違規舉發單，甚至徒手攻擊執勤員警頭部。警方當場將其逮捕，她卻不斷辯稱，「是警察先動手、抓她頭撞地上」，直到法院審理時她才認罪，依妨害公務罪判處拘役20日，可易科罰金2萬元，緩刑2年。

    判決書指出，2024年9月16日，楊女（39歲）騎車行經二林鎮斗苑路時，未依號誌違規右轉，被李姓警員攔查，楊女拒絕配合且態度挑釁，甚至兩度搶走警員手中的違規舉發單，並跑進附近冰店想拍照存證，後來警員取回罰單，並告知她涉嫌妨害公務並欲逮捕時，她竟發狂，開始徒手攻擊員警頭部，場面一陣混亂，隨後警方立即通報支援，依襲警現行犯將她逮捕。

    不過楊女在偵訊時否認妨害公務，並辯稱「是那位警察主觀意識強烈」、「因為警察先動手，她是做防備，警察還抓她的頭撞地上」、「不知道這樣是妨害公務」等語，一直到進入法院審理，她才坦承認罪。

    法官認為，楊女對執勤員警施暴，影響公權力行使，本應從重處罰，考量楊女並無前科，且最後坦承犯罪，審酌其智識程度、家庭經濟等因素，決定從輕量刑，判處拘役20日，得易科罰金2萬元，緩刑2年，並要求她在6個月內支付公庫6千元。

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