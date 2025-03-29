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    80萬詐欺贓款憑空消失 馬來西亞車手：半路被搶走

    馬來西亞男來來台當車手被捕，聲稱80萬贓款在馬路旁被人搶走。示意圖。（資料照）

    馬來西亞男來來台當車手被捕，聲稱80萬贓款在馬路旁被人搶走。示意圖。（資料照）

    2025/03/29 16:43

    〔記者張瑞楨／台中報導〕馬來西亞華人LEE YIK HAN（譯名李奕恒），去年12月以觀光名義入境台灣，實際上卻詐欺車手，拿走鄭姓老翁80萬元被捕，贓款卻憑空消失，他宣稱得款後約30分鐘在路旁被2名身分不明男子搶走，警方找不到搶匪，檢警懷疑他想掩護共犯瞎掰，台中地方法院依共同犯詐欺取財罪判刑1年8月，執行後驅逐出境。

    判決書指出，李男去年12月28日下午向老翁取款80萬元，在沙鹿區路上形跡可疑，警方盤查發現他身上有假證件。他直到台中地院審理時才坦承犯行，還指稱已經與被害老翁和解，願意賠償20萬5000元，聲明減輕量刑。

    法官認為，李男大學畢業且無殘疾，不思循正當途徑賺錢，無視我國政府宣誓掃蕩詐騙取財犯罪決心，在公開場合向老翁詐財，行徑目無法紀、膽大妄為，不僅使高齡且退休的老翁，辛苦積攢積蓄瞬間化為烏有，更破壞我國社會交易秩序與人際信任，雖以20萬5000元與老翁和解，但比起老翁損失80萬元，賠償的比例不高，不應減刑，判處李男1年8月徒刑，不宣告緩刑，刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

    至於消失的80萬元，李男聲稱，得款不久，在路旁被2名男子連同詐欺集團交給他聯絡用的手機一併搶走。檢警都不相信，懷疑他想掩護共犯而瞎掰，卻也查不到贓款流向。台中地檢署仍依洗錢罪起訴他，不過，法官認為，沒有證據顯示李男把贓款交給上級，洗錢部分判決無罪，全案可上訴。

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