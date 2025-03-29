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    首頁　>　社會

    桃園分局執行雷霆專案 破獲各式案件15件13人

    桃園警方執行雷霆專案，針對轄區內旅賓館、酒店、KTV及電子遊藝場等特種場所，進行密集性臨檢。（警方提供）

    桃園警方執行雷霆專案，針對轄區內旅賓館、酒店、KTV及電子遊藝場等特種場所，進行密集性臨檢。（警方提供）

    2025/03/29 16:09

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府警察局桃園分局昨執行雷霆除暴行動專案，強化轄區內旅賓館、酒店、KTV及電子遊藝場等特種場所，進行密集性臨檢查察，共查獲毒品7件5人、竊盜1件1人、公共危險2件2人、通緝5件5人，總計15件13人；另執行「安居緝毒專案」，統計自3月迄今查獲製造運輸喪屍煙彈跟彩虹煙等毒品7件9人，販賣毒品8件13人，成果豐碩。

    分局長王智民表示，配合雷霆除暴行動專案，分局以優勢警力及綿密盤查可疑不法，遏止有心人士滋擾，打擊黑幫組織犯罪氣焰，同時在於周邊路口設置攔檢點，以封閉式攔檢，加強取締惡性交通違規並杜絕酒駕，確保地區治安平穩。

    王智民說，雖然清明假期將至，但警方打擊黑幫組織犯罪，持續掃蕩不法沒有假期，秉持除惡務盡的精神，勢必將所有犯罪消弭於無形，建構安和樂利的宜居城市。

    桃園警方執行雷霆專案，針對轄區內旅賓館、酒店、KTV及電子遊藝場等特種場所，進行密集性臨檢。（警方提供）

    桃園警方執行雷霆專案，針對轄區內旅賓館、酒店、KTV及電子遊藝場等特種場所，進行密集性臨檢。（警方提供）

    桃園警方執行雷霆專案，針對轄區內旅賓館、酒店、KTV及電子遊藝場等特種場所，進行密集性臨檢。（警方提供）

    桃園警方執行雷霆專案，針對轄區內旅賓館、酒店、KTV及電子遊藝場等特種場所，進行密集性臨檢。（警方提供）

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