鍾文智未延長科技監控裁定隔5個月公告 司法院將究責

高院未依規定公告取消對鍾文智電子手環監控的裁定，司法院調查後認為違反刑事訴訟法相關程序，認為有疏失將究責。（資料照）

2025/03/29 15:27

〔記者林嘉東／台北報導〕連一鮑魚前老闆、摩坦利投資公司負責人鍾文智，被控炒作歐聖、揚子江等5檔台灣存託憑證（TDR），套利4.7億餘元，最高法院12日依違反證券交易法等罪重判鍾30年5月定讞，傳出鍾失聯遭通緝後他原配戴電子手環，去年10月17日期滿，台灣高等法院未續行科技監控，改命交保2000萬元。民眾黨立委黃國昌今（29）天在臉書上質疑，高院遲未公告鍾文智「增加保證金就不用電子監控」的裁定，昨天才放上網。

司法院調查後，下午1時許發布聲明指出，高院合議庭裁定鍾文智加保2000萬元保證金，不再延長所施之科技監控時，未當庭向當事人宣示，未製作正式裁定書、未送達檢察官、也未公告，僅於去年10月14日以審理單代替裁定，即逕片面通知辯護人辦理具保程序，遲至昨日才補行制作「略式裁定」對外公開，已與刑事訴訟法有關裁判宣示及裁判書制作之規定有違。

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司法院對合議庭違反刑事訴訟法相關程序，損及司法公正、透明形象，深感遺憾，並將針對法官是否涉有法官法第30條第2項第5款，違反辦案程序或職務規定，或有其他違失情形，啟動究責程序。

此外，高院隨後也發布新聞稿指出，高院將針對審理鍾文智案的合議庭未依規公告裁定及送達一事，訂下週一（3/31）召開自律會討論。

民眾黨總召黃國昌今（29）日在臉書指出，他在週三的司法及法制委員會中，針對高院法官同意金融重犯鍾文智「增加保證金就不用不用電子監控」的裁定，提出為何沒有公開上網的質疑，並要求司法院3天內應依規定公開，司法院才於28日晚間將裁定放上網。

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