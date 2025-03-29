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    買車嫌爛放火燒掉 警獲報到場查獲車上16顆子彈

    買爛車氣炸點火燒掉，警獲報到場查獲16顆子彈，車主陳男被判刑。（記者蔡彰盛攝）

    買爛車氣炸點火燒掉，警獲報到場查獲16顆子彈，車主陳男被判刑。（記者蔡彰盛攝）

    2025/03/29 16:07

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳男因對自己購買的小客車不滿意，憤而把車開到海邊放火燒掉，路人發現報警，火勢撲滅後警方在車上找到16顆子彈，新竹地院將他判刑9月。

    法官調查，陳男因對自己購買的自用小客車不滿意，去年6月晚間7點多開到竹市香山海邊，先用球棒砸車後，再將汽油潑灑在汽車上，接著用打火機、鞭炮等物，在車輛駕駛座點火、引燃汽油而燒車。

    路人經過後發現車輛起火報警處理，警消立即前往滅火，警方在車上發現子彈共14顆以及48支彩虹菸等物。陳男辯稱這些具有殺傷力的子彈，是2022年友人寄託保管，不是自己的。

    新竹地院法官認為，陳男早在2010年就因非法持有子彈罪被判有期徒刑4個月，仍無視國家禁令，再次非法寄藏具有殺傷力子彈，對不特定社會大眾人身安全造成相當程度之潛在危險，又陳男僅因對於其購買車輛不滿意，竟不思循合法正當管道處理或發洩情緒，反而放火燒車，依犯非法寄藏子彈罪、放火燒燬住宅等以外之自己所有物，致生公共危險罪，共判處有期徒刑9月，併科罰金4萬元。

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