雲林警車逆向行駛被PO網 台西警分局：將開單

日前雲林縣東勢鄉一輛警車逆向被民眾PO上網，台西警分局依法將違規員警開單。（翻攝Threads）

2025/03/29 15:21

〔記者李文德／雲林報導〕日前有民眾在社群網路發布一則影片，指警車違規逆向行駛，引起網友們討論。對此台西警分局表示，駕車員警的不當駕駛行為，將依法開單。

民眾在網路上貼出行車紀錄器影片，寫下「這警車開的不錯，祝你雙黃線逆向都不會被大車撞爛」貼文，根據畫面可看見原本駕駛於東勢鄉康安路由北向南行駛，豈料剛經過一個十字路口，一輛警車從右方逆向又跨越雙黃線，警車還不停想往駕駛車輛前切入車道。等到對向有輛大車駛入，駕駛只好放慢速度，讓警車切入。

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此段影片 引起討論，有人認為「或許警方有緊急案件正趕往途中，同理心將心比心」、「連警示燈都沒閃還敢這樣開」，更有人說「身為執法人員應以身作則，這種行為讓人有『只許州官放火、不許百姓點燈』的感覺」。

對此台西警分局表示，此輛警車是由分局派遣支援東勢分駐所處理事故員警，因本想在路口超車，左轉至東勢分駐所，超車不慎，擠不過來主線，警車變成逆向行駛，當時員警確實未開起蜂鳴器及警示燈。駕車員警的不當駕駛行為，將依道交條例第45條第1項第三款，開罰600至1800元。

日前雲林縣東勢鄉一輛警車逆向被民眾PO上網，台西警分局依法將違規員警開單。（翻攝Threads）

日前雲林縣東勢鄉一輛警車逆向被民眾PO上網，台西警分局依法將違規員警開單。（翻攝Threads）

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