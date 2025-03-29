緬甸強震釀千死 含台灣在內24國國際搜救隊待命中

消防署指出，昨（28）日地震發生後，就通知本月輪值縣市屏東縣與桃園市及輪值縣市領犬員，已完成搜救人員120名（含5位醫師、1位獸醫師、7位護理師）、搜救犬6隻及各式裝備器材15公噸的救援待命整備。（記者鄭景議翻攝）

2025/03/29 14:39

〔記者鄭景議／台北報導〕緬甸28日發生規模7.7強震，已造成1002人死亡、2376人受傷，另有30人失蹤，各國的國際搜救隊，有5支已動員，其餘搜救隊包含台灣搜救隊在內有24隊待命中、115隊監測中，目前仍在等待泰、緬政府發出需求，泰、緬兩國政府鑑於當地現況、客觀基礎條件等考量，有若干困難待克服，目前仍未同意搜救隊前往搜救。

消防署指出，昨（28）日地震發生後，就通知本月輪值縣市屏東縣與桃園市及輪值縣市領犬員，已完成搜救人員120名（含5位醫師、1位獸醫師、7位護理師）、搜救犬6隻及各式裝備器材15公噸的救援待命整備；消防署特搜隊已停休，全員待命中；屏東縣政府消防局搜救隊40員也已動員至南投竹山消防署特搜隊待命中。

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慈濟慈善基金會也在地震後迅速開始動員，目前已備妥50箱香積飯、200條毛毯、穀力棒63箱等賑災物資。

截至今日中午為止，國際搜救隊計有5支（俄羅斯、新加坡、中國公羊隊（NGO）、馬來西亞、美國查札克救援隊（NGO））動員中、含我國有24隊待命中、115隊監測中、解除待命3隊。

駐泰、緬二代表處都在第一時間向兩國政府表示，願派遣搜救隊協助兩國賑災，相關人員及裝備均已整備完成，隨時可出發。

不過泰、緬兩國政府鑑於當地現況、客觀基礎條件等考量，有若干困難待克服，目前駐處仍持續向兩國政府表達我援助意願。

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