天候不佳必延期 「跑山獸」羅培德：天時、地利、人和是最佳旅伴

「跑山獸」的馬崙山白姑縱走計畫，因天候因素延後3個禮拜，27日出發。（Eva提供）

2025/03/29 15:16

〔記者陳鳳麗／南投報導〕捷克籍登山名人「跑山獸」羅培德，登山經驗豐富的他，遇突發狀況或天候不佳即果斷延後登山計畫，27、28日完成馬崙山白姑縱走的他強調，山永遠都在，生命只有一次，經常提醒自己和朋友，「天時、地利、人和，才是最佳的旅伴」。

上週包括合歡西峰、能高越嶺古道、玉山共發生3起山難，造成4名山友死亡，其中在合歡西峰、能高越嶺古道失蹤的山友，家屬曾想委託「跑山獸」上山搜救，後因警消等山搜行動快速尋獲失蹤者而未上山，他在4死山難發生後曾在臉書發文，認為此次罹難山友因錯誤的決策或判斷，付出了生命的代價，因此適時放棄計畫或調整行程是必要的。

請繼續往下閱讀...

「跑山獸」其實自己原來安排「馬崙山-白姑縱走」計畫，但因天候劇烈變化，該計畫延後3個星期，27日（週四）才出發，從谷關入山，28日晚上從仁愛鄉翠巒產業步道下山到力行部落，今天上午已經回到埔里。

「跑山獸」的妻子Eva在他出發登山日即發臉書，記錄此行「馬崙山-白姑縱走」路線為：馬崙山-白姑大山西南峰-白姑大山西峰-白姑大山三叉峰白姑大山-白姑東南峰-司晏池營地/松林營地-白姑大山中鋒-白姑大山東峰-東高山/塔班山-吹上山-翠巒產業道路，而此行因會穿越箭竹林，「跑山獸」也加戴岩盔、護目鏡保護自己。

Eva說，「跑山獸」的座右銘是「山永遠都在，生命只有一次」，任何突發狀況或天候變化，隨時可放棄上山計畫，而他也常說，雖獨攀但有「3位最佳忠實旅伴」緊緊相隨，那就是「天時、地利、人和」，缺一不可。

「跑山獸」此行戴上護目鏡和岩盔保護自己。（Eva提供）

馬崙山白姑縱走，沿途有美麗的風景可欣賞。（Eva提供）

「跑山獸」28日晚上已下山到力行部落。（Eva提供）

「跑山獸」（中）今天上午會到埔里跟妻子Eva（左）參加活動。（Eva提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法