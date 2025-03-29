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    新北圍棋老師3年猥褻12名學童摸胸摸下體64次還偷拍 被判22年

    李姓圍棋老師被控對12名學童強制猥褻，新北地院判他22年徒刑。（資料照）

    李姓圍棋老師被控對12名學童強制猥褻，新北地院判他22年徒刑。（資料照）

    2025/03/29 15:03

    〔記者林嘉東／新北報導〕李姓男子在住處開設圍棋教室，被控3年來強制猥褻12名未滿10歲的學童累計多達64次，並利用教室內監視器側錄猥褻學童經過。新北地院審理時，李坦承猥褻學童，但辯稱裝監視器是要看學生上課狀況，否認拍攝性影像。新北地院審理後，依加重強制猥褻等罪判處李男22年，可上訴。

    判決指出，李姓男子在新北市住處客廳開圍棋教室招收未滿12歲兒童，被控自2021年4月24日起至2024年8月31止，撫摸12名、年紀僅5歲到10歲學童的胸部、臀部，甚至把手伸進內褲，撫摸學童下體。

    李男另被控利用教室內監視器，側錄不知情學童被他猥褻的影像後，拷貝至電腦與記憶卡。法院審理時，李辯稱，他在教室內裝設監視器，是用來查看學生上課狀況，並沒有要偷拍學童遭他猥褻的經過。不過，法官勘驗監視器畫面發現，被害人多有被李拉至監視器鏡頭前方，有的被害學童的身體正面還面對著監視器，李辯稱沒有要拍攝學童遭他猥褻經過，顯屬卸責之詞，不足採信。

    法官指出，李男曾有加重強制猥褻前科，僅為滿足性慾，強制猥褻12名年僅5歲至10歲，並以監視器攝錄學童被他猥褻的經過，李雖坦承強制猥褻學童，但否認拍攝性影像，難認李男有悔意，並盡力賠償所造成的損害，依加重強制猥褻、違反兒童及少年性剝削防制條例等罪名重判李男22年刑期，仍可上訴。

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