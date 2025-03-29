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    首頁　>　社會

    加裝監視器、增加人力巡視阻意外 台中公園日月湖今又見浮屍

    台中市政府加裝監視器、增加人力巡視，不料，台中公園日月湖湖心亭旁又見浮屍。（市府提供）

    台中市政府加裝監視器、增加人力巡視，不料，台中公園日月湖湖心亭旁又見浮屍。（市府提供）

    2025/03/29 12:46

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市知名地標台中公園日月湖（含湖心亭），去年5月接連發現2具浮屍，去年6月8日與13日又有兩起民眾企圖投湖的事件，台中市府出招防止，由中市政府建設局再加裝15支監視器，同時由台中公園派出所警力每小時巡查，連公園維護專案管理人員也加入防制，不料，日月湖的湖心亭旁今天（29日）又發現一具浮屍，是年約60歲許姓婦人，她疑心情不好離家，警方初步調查，無他殺跡象。

    台中公園是中市歷史最悠久的公園，但近年卻頻頻出現浮屍，台中市府原本就安裝不少監視器，去年6月又由建設局再增設15支監視器，全園現場監視器已達77支，其中建設局監視器共設40支，監視器畫面多數已介接至台中公園派出所，由派出所與該局合作協助監看，另外，台中公園派出所每小時定點巡查，公園內設有維護專案管理人員，也會協助巡視。

    不料，湖心亭於今天清晨又發現一具浮屍，家人發現之後緊急報警，警方與家屬打撈上岸送醫不治，據指出，是年約60歲許姓婦人，她心情欠佳，昨夜單獨外出，家人感覺不對勁而外出找人，於湖心亭下方見到浮屍，警方調查無外力介入，通報台中地檢署相驗。

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