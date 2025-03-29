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    淡江學區棋牌社「換殼」 警取締麻將賭場9人送辦

    淡水警分局查獲棋牌社經營麻將賭場。（記者吳仁捷翻攝）

    淡水警分局查獲棋牌社經營麻將賭場。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/03/29 13:11

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市淡江大學學區附近一間棋牌社改名「換殼」重新開張，「假娛樂、真賭博」，警方喬裝賭客查緝，查獲一名人頭負責人及8名賭客，起出現金、籌碼賭資五十餘萬元，全案賭博罪嫌送辦；由於為累犯，警方也啟動第三方警政，一併通報新北市政府公安小組聯合稽查，最重祭出停照、斷水斷電處分。

    淡水警分局調查，這間位於學府路的棋牌社以提供客人打牌消遣作幌子，變相經營麻將賭博牟利，警方接獲情資，專案小組長時間蒐證，週末夜晚間10時許，警方先佯裝賭客進入，支援警力持法院搜索票突擊棋牌社，當場查獲34歲負責人黃男，2桌參與麻將賭博共8名賭客，年齡最輕的26歲，最大60歲，查扣7萬餘元現金、籌碼等賭資、監視器鏡頭、主機、8桌電動麻將桌、麻將及帳冊等贓證物。

    黃嫌否認賭博，但警方掌握這處棋牌社讓賭客參賭後，再持贏得籌碼換現金；而這處

    棋牌社在臉書招攬客人賭博，2023年初，曾以相同手法聚賭，31名賭客被警方取締法辦，其中甚至有12名附近的大學生，賭場幕後嫌犯多次變更棋牌社店名、負責人規避查緝。

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