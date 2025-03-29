為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    睡覺常作惡夢怪對街店家招牌太亮 女提告求償千萬元

    洪女控訴對街店家招牌燈光太亮導致她身心嚴重受創，提告求償1000萬元，法官認為事證不足，駁回請求。（記者李立法攝）

    洪女控訴對街店家招牌燈光太亮導致她身心嚴重受創，提告求償1000萬元，法官認為事證不足，駁回請求。（記者李立法攝）

    2025/03/29 11:58

    〔記者李立法／屏東報導〕洪姓女子控訴對街電動車店家招牌夜間燈光太亮，導致她晚上睡覺經常作惡夢、走樓梯摔倒，身心嚴重受創，提告向陳姓電動車業者求償1000萬元，陳姓業者認為洪女住處前的路燈比他的招牌燈光還要亮，怎麼會向他提告求償，令他不解，屏東地院認為洪女無法證明是陳姓店家招牌燈光過強侵害她的健康，駁回洪女訴求，可上訴。

    洪女主張，對街陳姓店家招牌夜間燈光過亮，照入她位於屏東市的住處，她因受到驚嚇晚上睡覺作惡夢導致精神不振，常於樓梯摔倒，身心痛苦異常，陳姓業者應賠償她財物損失、醫藥費、購買保健食品費用及精神慰撫金共1000萬元。

    陳姓業者則指出，他的電動車店與對面洪女住處相隔約30公尺，中間隔著4線道，4線道中間有中央分隔島，中央分隔島上的路燈晚上比他的招牌燈還亮，洪女的左右鄰居也有招牌，為何只說他的招牌燈造成困擾，令他不解。

    屏東地院檢視洪女提供的照片等相證據後，認為無法證明陳姓店家招牌燈光亮度過度強烈而超越合理範圍，也無法舉證店家燈光侵害其身心健康，難認陳姓業者應起賠償責任，洪女求償無據，應予駁回。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播