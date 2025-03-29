睡覺常作惡夢怪對街店家招牌太亮 女提告求償千萬元

洪女控訴對街店家招牌燈光太亮導致她身心嚴重受創，提告求償1000萬元，法官認為事證不足，駁回請求。（記者李立法攝）

2025/03/29 11:58

〔記者李立法／屏東報導〕洪姓女子控訴對街電動車店家招牌夜間燈光太亮，導致她晚上睡覺經常作惡夢、走樓梯摔倒，身心嚴重受創，提告向陳姓電動車業者求償1000萬元，陳姓業者認為洪女住處前的路燈比他的招牌燈光還要亮，怎麼會向他提告求償，令他不解，屏東地院認為洪女無法證明是陳姓店家招牌燈光過強侵害她的健康，駁回洪女訴求，可上訴。

洪女主張，對街陳姓店家招牌夜間燈光過亮，照入她位於屏東市的住處，她因受到驚嚇晚上睡覺作惡夢導致精神不振，常於樓梯摔倒，身心痛苦異常，陳姓業者應賠償她財物損失、醫藥費、購買保健食品費用及精神慰撫金共1000萬元。

請繼續往下閱讀...

陳姓業者則指出，他的電動車店與對面洪女住處相隔約30公尺，中間隔著4線道，4線道中間有中央分隔島，中央分隔島上的路燈晚上比他的招牌燈還亮，洪女的左右鄰居也有招牌，為何只說他的招牌燈造成困擾，令他不解。

屏東地院檢視洪女提供的照片等相證據後，認為無法證明陳姓店家招牌燈光亮度過度強烈而超越合理範圍，也無法舉證店家燈光侵害其身心健康，難認陳姓業者應起賠償責任，洪女求償無據，應予駁回。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法