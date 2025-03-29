假冒知名外送平台徵人詐騙近3000萬 調查局新北處破2機房逮8嫌

新北地檢署偵破以吳姓男子為首的詐騙集團。（記者林嘉東翻攝）

2025/03/29 11:48

〔記者林嘉東／新北報導〕吳姓詐團首腦涉嫌利用國外知名外送平臺招募員工為幌子，慫恿民眾投資虛擬貨幣，累計8個月下來從百餘名國人手中，騙走2989萬650元。法務部調查局新北市調查處去年12月間報請新北地檢署偵辦後，陸續搗破2間電信詐騙機房，逮到該詐團朱姓成員等8人，並聲請羈押其中4名主嫌獲准。

檢調調查，吳男為首的詐騙集團自2023年10月起，在新北市三重區靜巷租用老舊公寓架設詐騙機房，招攬初入社會之年輕男女加入詐騙集團，先於Facebook盜用網路美女圖創設虛擬的「Enni老師」、「伊莉莎白老師」等帳號，私訊求職民眾，再冒用美國及加拿大知名外送平臺「飯糰外賣」名義成立「外送大小事」粉絲專頁。

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詐團續以媒介工作為由邀請不特定民眾加入「美好生活 日富一日」、「錢進未來 展翅高飛」及「斜槓生活 精彩人生」等LINE社群，初時會先在社群內發布文章寫手、積木拼接、串珠等工作讓民眾接取，並實際發放工作報酬以取得民眾信任，接著再透過社群內虛假的投資獲利入金截圖，或投資數萬即可獲得每月固定分紅等話術，吸引民眾參與投資。

詐團另組機房成員會再以LINE私訊要求民眾創設虛擬貨幣交易所錢包地址，購買虛擬貨幣泰達幣（USDT），並轉出USDT至機房成員指定的收款錢包地址，要求投資民眾拍攝影片表示感謝，受騙民眾一旦完成轉帳後，即被退出該等詐欺社群。

詐騙集團成員再偽冒前開被害人身分再次入群組作為樁腳，藉此製造投資真實存在的假象，讓群組裡不知情民眾以為獲利豐厚，待欲領取獲利時，詐欺機房集團成員又以須繳納保證金、稅金或資金遭凍結需支付解約金等為理由，要求被害人須支付額外款項才可出金，致多名民眾受騙匯款、血本無歸，自去年4月間至12月3日止，有百餘名國人被騙，累計被騙走2989萬650元。

新北市調查處去年報請新北地檢署指揮偵辦後，於去年12月間及今年2月間在新北市三重區查獲該集團2處電信詐欺集團機房，扣押3台作案電腦、25手機等犯罪工具，拘提、逮捕電信詐欺集團朱姓等8名成員，聲押其中4名主嫌獲准。

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