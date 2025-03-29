為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    中市近3年140件工廠火警 逾半數是電器起火釀災

    台中市近3年140件工廠火警，逾半數是電器起火釀災。（中市消防局提供）

    台中市近3年140件工廠火警，逾半數是電器起火釀災。（中市消防局提供）

    2025/03/29 11:56

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市消防局統計，最近這三年（2022年至2024年）之間，中市工廠火警共140件，其中，起火原因比例最高是電器因素，比例超過51％，其次是煙蒂與遺留火種，第三則是機械設備起火，值得注意的是，近3年140件工廠火災當中，至少20件為住宅式工廠（廠住合一型態），佔比14.3％。

    中市消防局統計，上述140件工廠火災的起火處、起火原因及產業型態，發現具有以下特性：其一，是起火處以作業區最多，共計75件，佔比53.57％；倉庫次之，計11件，佔比7.86％；辦公室排名第三，共計9件，比例6.43％

    其二是起火原因：以電氣因素最多，計72件，佔比51.43％；菸蒂及遺留火種次之，計23件，佔比16.43％；機械設備排名第三，計19件，佔比13.57％。

    其三，產業類別以製造業最多（包含金屬設備及零件、塑膠製品、食品、木製品等），合計76件，佔比54.29％；機械設備製造其次，計19件，佔比13.57％；汽車修配及科技公司併列第三，各5件，佔比3.57％。

    另外，近3年140件工廠火災當中，至少20件為住宅式工廠（廠住合一型態），比例為14.3％，例如劉姓婦人於2023年用灶台燒材煮水洗澡，卻疏忽沒熄滅柴火，導致自己房子焚燬，還引燃周圍回收棉花，進而波及鄰宅，自己次子罹難，失火的住處，就是廠住合一型態。

    消防局長孫福佑說明，工廠火災之起火處以作業區佔比最高，起火原因以電氣因素佔比最高，因此特別提醒當員工離開廠房時，應檢視機械設備及用電情形，若於無人留守情形下，應關閉機械設備之開關，同時定期保養、維護及檢修廠內設備及配線，以確實杜絕意外發生；另外住宅式工廠（廠住合一），其居住區域通常設在2樓以上、夾層或角落處，且缺乏完整區劃，當發生火災時不易逃生，因此應設有2處以上不同方向之獨立逃生出口，並保持通道暢通；同時嚴格遵守「各類場所消防安全設備設置標準」設置消防安全設備，及加裝住宅用火災警報器。

    劉姓婦人於2023年用灶台燒材煮水失火，引燃周圍回收棉花，她的次子罹難，失火住處屬於廠住合一型態。（民眾提供）

    劉姓婦人於2023年用灶台燒材煮水失火，引燃周圍回收棉花，她的次子罹難，失火住處屬於廠住合一型態。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播