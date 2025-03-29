中市近3年140件工廠火警 逾半數是電器起火釀災

台中市近3年140件工廠火警，逾半數是電器起火釀災。（中市消防局提供）

2025/03/29 11:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市消防局統計，最近這三年（2022年至2024年）之間，中市工廠火警共140件，其中，起火原因比例最高是電器因素，比例超過51％，其次是煙蒂與遺留火種，第三則是機械設備起火，值得注意的是，近3年140件工廠火災當中，至少20件為住宅式工廠（廠住合一型態），佔比14.3％。

中市消防局統計，上述140件工廠火災的起火處、起火原因及產業型態，發現具有以下特性：其一，是起火處以作業區最多，共計75件，佔比53.57％；倉庫次之，計11件，佔比7.86％；辦公室排名第三，共計9件，比例6.43％

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其二是起火原因：以電氣因素最多，計72件，佔比51.43％；菸蒂及遺留火種次之，計23件，佔比16.43％；機械設備排名第三，計19件，佔比13.57％。

其三，產業類別以製造業最多（包含金屬設備及零件、塑膠製品、食品、木製品等），合計76件，佔比54.29％；機械設備製造其次，計19件，佔比13.57％；汽車修配及科技公司併列第三，各5件，佔比3.57％。

另外，近3年140件工廠火災當中，至少20件為住宅式工廠（廠住合一型態），比例為14.3％，例如劉姓婦人於2023年用灶台燒材煮水洗澡，卻疏忽沒熄滅柴火，導致自己房子焚燬，還引燃周圍回收棉花，進而波及鄰宅，自己次子罹難，失火的住處，就是廠住合一型態。

消防局長孫福佑說明，工廠火災之起火處以作業區佔比最高，起火原因以電氣因素佔比最高，因此特別提醒當員工離開廠房時，應檢視機械設備及用電情形，若於無人留守情形下，應關閉機械設備之開關，同時定期保養、維護及檢修廠內設備及配線，以確實杜絕意外發生；另外住宅式工廠（廠住合一），其居住區域通常設在2樓以上、夾層或角落處，且缺乏完整區劃，當發生火災時不易逃生，因此應設有2處以上不同方向之獨立逃生出口，並保持通道暢通；同時嚴格遵守「各類場所消防安全設備設置標準」設置消防安全設備，及加裝住宅用火災警報器。

劉姓婦人於2023年用灶台燒材煮水失火，引燃周圍回收棉花，她的次子罹難，失火住處屬於廠住合一型態。（民眾提供）

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