攀岩摔傷腳怒告場館求償44萬 法官判敗訴：老手應知自保方式

蔡姓男子玩抱石從高處摔傷腳，他認為館方有疏失提告求償44萬，但法官認為蔡男不是新手，應懂自保措施判敗訴。示意圖非當事場館（資料照）

2025/03/29 11:29

〔記者黃佳琳／高雄報導〕蔡姓男子到某付費攀岩館參加抱石活動，攀爬時不慎從高雄墜落摔傷腳，他認為館方沒有作好保護措施害他受傷，怒告求償44萬餘元，法官認為，蔡男並非新手，應知墜落時要保持何種姿勢才不會受傷，加上場館設施符合規定，判蔡男敗訴。

判決指出，2023年6月22日傍晚6點多，蔡姓男手到某攀岩館參加抱石活動，工作人員拿平板電腦講解場內安全守則後，讓蔡男簽下免責聲明，蔡男完成後獨自攀岩，後來不小心從高處墜落，導致右膝前十字韌帶斷裂併半月軟骨損傷，造成他半年無法工作。

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蔡男認為場館未設有標示警語、也沒有載明緊急處理辦法，提醒消費者安全墜落姿勢等必要防護措施，提告認為館場有疏失應賠他44萬餘元；高雄地方法院簡易庭審理時，館方辯稱，場內安全設施均符合相關規範，且蔡男入場消費時有簽立免責聲明，已說明消費者應注意事項外，教練也有指導消費者抱石運動安全須知，並示範正確及錯誤的墜落姿勢，即使館方有責，頂多也只要負1成責任。

法官函詢山岳協會詢問，協會回覆，從事抱石活動若因體力不支無法控制而突然墜落，可能發生足部墜落至軟墊與軟墊交接處，但館方設置符合當代科技或專業水準，可合理期待安全性，加上法官也發現，蔡男曾於2021年、2023年都有參加抱石賽事，受傷前也在同一間場館從事抱石運動，並非新手上路，應知墜落時要保持何種姿勢才不會受傷，加上場館設施符合規定，因此判蔡男敗訴，可上訴。

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