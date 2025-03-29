為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    攀岩摔傷腳怒告場館求償44萬 法官判敗訴：老手應知自保方式

    蔡姓男子玩抱石從高處摔傷腳，他認為館方有疏失提告求償44萬，但法官認為蔡男不是新手，應懂自保措施判敗訴。示意圖非當事場館（資料照）

    蔡姓男子玩抱石從高處摔傷腳，他認為館方有疏失提告求償44萬，但法官認為蔡男不是新手，應懂自保措施判敗訴。示意圖非當事場館（資料照）

    2025/03/29 11:29

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕蔡姓男子到某付費攀岩館參加抱石活動，攀爬時不慎從高雄墜落摔傷腳，他認為館方沒有作好保護措施害他受傷，怒告求償44萬餘元，法官認為，蔡男並非新手，應知墜落時要保持何種姿勢才不會受傷，加上場館設施符合規定，判蔡男敗訴。

    判決指出，2023年6月22日傍晚6點多，蔡姓男手到某攀岩館參加抱石活動，工作人員拿平板電腦講解場內安全守則後，讓蔡男簽下免責聲明，蔡男完成後獨自攀岩，後來不小心從高處墜落，導致右膝前十字韌帶斷裂併半月軟骨損傷，造成他半年無法工作。

    蔡男認為場館未設有標示警語、也沒有載明緊急處理辦法，提醒消費者安全墜落姿勢等必要防護措施，提告認為館場有疏失應賠他44萬餘元；高雄地方法院簡易庭審理時，館方辯稱，場內安全設施均符合相關規範，且蔡男入場消費時有簽立免責聲明，已說明消費者應注意事項外，教練也有指導消費者抱石運動安全須知，並示範正確及錯誤的墜落姿勢，即使館方有責，頂多也只要負1成責任。

    法官函詢山岳協會詢問，協會回覆，從事抱石活動若因體力不支無法控制而突然墜落，可能發生足部墜落至軟墊與軟墊交接處，但館方設置符合當代科技或專業水準，可合理期待安全性，加上法官也發現，蔡男曾於2021年、2023年都有參加抱石賽事，受傷前也在同一間場館從事抱石運動，並非新手上路，應知墜落時要保持何種姿勢才不會受傷，加上場館設施符合規定，因此判蔡男敗訴，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播