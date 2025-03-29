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    火力驚人！屏東街頭槍擊案3嫌交出3把制式長槍 1人未成年

    嫌犯交出3枝制式長槍。（記者羅欣貞攝）

    嫌犯交出3枝制式長槍。（記者羅欣貞攝）

    2025/03/29 10:46

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東瑞光南路本月（3月）17日發生槍擊案，兩方人馬因傳播妹坐檯糾紛引發衝突，3名槍手當街開25槍，造成5人受傷，經逃亡11天，昨天（28日）晚間7點投案，交出當天作案用長槍，初步研判均為制式槍枝，分別是XPA12霰彈槍、MK18步槍、QC10衝鋒槍，及5發子彈，火力強大，十分驚人，警方全力追查槍枝來源。

    屏縣警局屏東警分局長林明波今天（29日）說明，本月17日凌晨發生在屏東市瑞光南路上槍擊，造成5人受傷案；案發後立即由屏東警分局與屏縣警局刑警大隊、刑事警察局偵八大隊共組專案小組，並報請屏東地檢署蔡榮龍檢察官指揮偵辦，警方鑑識採證，初步研判有3名槍手涉案，經專案小組調查鎖定涉案槍手，連日追緝至雲林、台中等地區查緝，李姓等3名犯嫌自知無法逃逸，於昨（28）日晚間7時至屏東分局投案。

    3名槍手分別是19歲李男、19歲蔡男、17歲楊男，交付涉案槍枝3枝、子彈5發，3把長槍分別是XPA12霰彈槍1枝、MK18步槍1枝、QC10衝鋒槍1枝。3把長槍初步研判均為制式，但仍要視進一步鑑定結果才能確，若均為制式，據了解，3把長槍的黑市價格起碼150萬元以上。

    警方初步了解，雙方疑與先前網路流傳，因傳播女子坐檯糾紛有關，引發兩派人馬尋仇槍擊，警方偵訊後依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將李男等3人移送屏東地檢署偵辦，並擴大追查槍彈來源及當日涉案人員。

    分局長林明波表示，警方絕不容忍不法分子街頭鬥毆案件發生，危害社會安全、絕對會祭出鐵腕強勢執法手段查緝，展現警方貫徹公權力及維護治安決心。

    嫌犯交出3把制式長槍。（警方提供）

    嫌犯交出3把制式長槍。（警方提供）

    李嫌（前）、蔡嫌（後）投案。（警方提供）

    李嫌（前）、蔡嫌（後）投案。（警方提供）

    XPA12霰彈槍1枝。（警方提供）

    XPA12霰彈槍1枝。（警方提供）

    MK18步槍1枝。（警方提供）

    MK18步槍1枝。（警方提供）

    QC10衝鋒槍1枝。（警方提供）

    QC10衝鋒槍1枝。（警方提供）

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