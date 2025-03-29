新北嚴抓噪音車 最重可註銷車牌、民眾陳情已降2成

新北市為遏止排氣管不當改裝造成噪音污染，環保局與警察局持續推動「麥噪」、「靖音」等專案，加強夜間攔查行動。（新北市環保局提供）

2025/03/29 10:31

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局於去年排氣管認證緩衝期結束後，擴大取締噪音車執法強度，今年1至2月期間與警方合作，於部分夜間攔查場次試辦噪音加排氣檢測一條龍，發現約有半數超標噪音車，排氣檢驗亦不合格，針對這些噪音及排氣都不合格噪音車，除依法合併最高可處5400元罰鍰。

環保局也要求車輛自行前往定檢站進行排氣檢定複驗，倘未檢驗通過且經屢催驗仍未完成定檢作業者，將依法再處罰鍰及註銷車牌，去年度已有10輛機車因此遭註銷牌照。統計今年1月至今，民眾陳情案件已較去年同期下降2成。

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環保局表示，環境部與交通部自去年推動改裝排氣管認證制度，並已於今年上路，未經認證的改裝排氣管將依《道路交通管理處罰條例》及《噪音管制法》合併處最高5400元罰鍰，去年為政策緩衝期，民眾可免費登錄並進行檢測，新北市環保局在此期間共受理16940件改裝排氣管認證申請，登錄數量為全國之冠，約占全國總數的20%。

統計今年修法後，新北警方已依《道路交通管理處罰條例》取締未依規定申報登記的改裝排氣管車輛，截至3月25日，已查獲150件。

環保局說明，為遏止排氣管不當改裝造成噪音污染，環保局與警察局持續推動「麥噪」、「靖音」等專案，並加強夜間攔查行動，自去年至今年3月25日，共執行283場次，裁處4354件，目前新北全市共有200處噪音車科技執法設備，自去年至今年3月25日共裁處5402件噪音車，統計今年1月至今，民眾陳情案件已較去年同期下降2成。

改裝排氣管車輛在定檢站進行噪音檢驗。（新北市環保局提供）

環警監加強夜間攔查噪音車，確保道路安全與市民居住安寧。（新北市環保局提供）

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