欠稅162萬拖6年不繳 將管收火速繳一半

基隆一家台電包商張姓負責人（右）拖欠營業稅等稅共台幣162萬餘不繳，宜蘭分署祭出拘票、限制出境與管收處分後奏效，張火速繳交一半欠款，餘額分期繳納。 （記者林嘉東翻攝）

2025/03/29 09:43

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆一家台電包商張姓負責人積欠營業稅、使用牌照稅、交通罰鍰、勞保、健保費6年共162萬餘元，經法務部行政執行署宜蘭分署追查，張經營的公司持續有工程款入帳，卻一直欠稅不繳，宜蘭分署祭出拘票、限制出境與管收處分後奏效，張火速繳交一半欠款，餘額分期繳納。

宜蘭分署表示，基隆市鼎誠開發工程有限公司以承接台電工程為業，53歲張姓負責人自2019起欠繳營業稅、使用牌照稅、交通罰鍰、勞保及健保費迄今累計共台幣162萬餘元。宜蘭分署追查張姓男子欠稅期間，並非無清償能力，2019年收到台電匯入公司帳的工程款600萬元與隔年收到台電50萬保證金退款後，秒轉帳至個人帳戶內。

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宜蘭分署屢次通知張前來報告財產狀況，張均置之不理，今年3月向法院聲請核發拘票，與限制張出境出海等強制處分後，張火速趕至宜蘭分署報告財產狀況。

張男起初仍稱未參與公司經營，經行政執行官提示2019年間有1 筆600萬元台電工程款轉入至他個人帳戶資料後，張才再改稱帳戶借親戚使用，卻無法交代資金去向。行政執行官只好依法將張留置並向基隆地院聲請管收。張男見大事不妙，於送法院聲請管收前，火速先繳納10萬元，並擔保5 日內繳清欠款半數、其餘分期，才免遭管收。

簡任行政執行官鄧順生呼籲，市民收到移送機關繳款書後，請務必於期限內自行繳納，如確有經濟困難，亦得向分署說明財產狀況後申請分期繳納，切勿置之不理，以免遭扣薪、扣存、扣車與不動產，得不償失。

基隆一家台電包商張姓負責人（右）拖欠營業稅等稅共台幣162萬餘不繳，宜蘭分署祭出拘票、限制出境與管收處分後奏效，張火速繳交一半欠款，餘額分期繳納。 （記者林嘉東翻攝）

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