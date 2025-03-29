11月大男嬰臉上有巴掌印 保母瞎扯：過敏反應

洪姓保母呼11月大男嬰巴掌，家長究責時竟瞎址過敏反應。（資料照）

2025/03/29 09:28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕有30多年保母經驗的洪姓婦人，臨時受托照顧1名11大月男嬰，媽媽傍晚接小孩時，驚覺小朋友臉上有巴掌印，媽媽質問傷勢由來，洪婦瞎扯是「過敏反應」有幫他擦藥，媽媽不信帶著孩子去就醫，驗傷後被醫院通報兒虐；高雄地方法院審理時，洪婦堅稱沒傷害小孩，但法官不信，依傷害罪判她徒刑6月。

判決指出，2023年3月5日中午11點，林婦女子帶著11個月大的兒子，去三民區找洪姓保母請她幫忙看顧一下孩子，當天傍晚5點，林女去保母家接孩子時，發現小朋友臉上有四條紅印，林女詢問小朋友上臉的紅印是怎麼回事，洪婦說是過敏反應，已經有幫小朋友擦藥膏。

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林女不信，帶著小朋友去醫院就診，醫護人員當場判斷紅印可能是巴掌印，立即啟動兒虐程序，林女也報警提告；雄檢偵查時，洪婦否認打小孩，堅稱是過敏反應，也不排除小朋友可能摔到碰傷臉，但檢方對她測謊，報告呈現「針對受測問題之回答呈不實反應」，檢方依傷害罪將她起訴，並請求法官處以重刑。

高雄地院審理時，洪婦仍否認犯行，還說自己有30多年保母經驗，從來沒打過小孩；法官傳喚鑑定醫生出庭，醫生說，小朋友臉上的傷不可能是摔倒造成，如果是摔倒，膝蓋處一定會有傷痕，但小朋友身上並無其他傷勢，也不可能是過敏反應，因此過敏會是一大片紅腫，但小朋友臉上卻是清晰的四條紅印記，且隔天就消了大半，跟巴掌印相符。

法官根據證人意見及相關事證，認定洪婦有打小孩，且身為專業保母，卻不耐孩童哭鬧而出手掌摑孩童，加上犯後態度不佳，毆打無法自我照顧的小嬰兒，本應不該輕縱，但考量小朋友傷勢不重，目前也已痊癒，並沒有對孩子造成嚴重身心影響，因此依成年人故意對兒童犯傷害罪判刑6月，可上訴。

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