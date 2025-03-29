新北防宣表揚金宣獎 適逢強震市政府感謝災防尖兵

新北市防宣大隊舉辦金宣獎表揚績優防宣人員及顧問團成軍，包括新北市副市長朱惕之、消防署副署長簡萬瑤、消防局長陳崇岳、義消副總隊長江惠貞等人到場感謝防宣姊妹們的長期奉獻。（記者吳仁捷翻攝）

2025/03/29 08:51

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市義消總隊防宣大隊舉辦顧問團成軍及表揚，頒發婦宣之最及獲得金宣獎的團隊，感謝義消夥伴在災害預防上的貢獻，而新北市防火宣導隊共有795名義消防宣人員，適逢緬甸、泰國遭遇強震，新北市政府也感謝這批女性為主的防災尖兵，深入社區、學校及高風險弱勢家庭，推廣防震、防火及災防教育，更扎根校園，近五年更讓新北市火災降低廿%，效率全國第一。

新北市義消總隊表揚防宣大隊795名基層防宣隊員長年貢獻，一早舉辦整編、防災祈福、顧問團聯誼及績優表揚，包括消防署副署長簡萬瑤、新北市副市長朱惕之、消防局長陳崇岳、義消總隊副總隊長江惠貞等人參加，其中莒光、重陽、三重、新店、新莊等繁重、高火災、區域，總可見防宣姊妹穿梭社區、校園及高風險弱勢家庭，市政府表揚33名績優金宣獎人員，感謝她們犧牲奉獻。

請繼續往下閱讀...

新北市消防局長陳崇岳表示，適逢緬甸、泰國強震，新北特搜大隊完成整備，隨時可出國支援救災，他反觀新北災防，這幾年來感謝防宣姊妹長年深入民眾家中、校園、高風險弱勢家庭，宣導用火用電安全及火災、地震時保命要訣；尤其教導民眾繪製居家逃生圖，當遭遇地震時如何以「趴下、掩護、穩住」等三要訣，還要先開啟大門等保命要訣，都讓民眾們相當受用。

義消副隊長江惠貞表示，她擔任防宣創隊大隊長，26年來看著防宣成長、茁壯，目前已成立5個中隊及28個分隊，共計795位義消防宣人員；近年來協助5樓以下老舊公寓安裝住宅用火災警報器，目前已安裝67萬9,843戶，其中弱勢族群達9萬8252戶，預警成功652件，均為全國第一，由於這批姊妹的努力，讓新北市近5年平均火災件數大幅下降超過20%。

消防署副署長簡萬瑤表示，新北防宣秉持著防宣大隊優良傳統與專業，在全國帶領各縣市防宣夥伴積極深入社區、學校及高風險族群家庭，透過實作與講解推廣防火、防震及防災教育，提升市民的應變能力。

新北市防宣大隊舉辦金宣獎表揚績優防宣人員及顧問團成軍，消防署副署長簡萬瑤（左）到場感謝防宣大隊長何玉枝（右），率姊妹們長期致力基層防災。（記者吳仁捷翻攝）

新北市防宣大隊舉辦金宣獎表揚績優防宣人員及顧問團成軍，包括新北市副市長朱惕之（右二）、消防署副署長簡萬瑤、消防局長陳崇岳（中）、義消副總隊長江惠貞（左二）、社會局長李美珍（左一）等人到場感謝防宣姊妹們的長期奉獻。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法