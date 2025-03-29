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    首頁　>　社會

    轟！睡到一半砂石車撞進家裡 3民宅受創屋主嚇醒

    砂石車與小貨車車轄後撞上民宅，幸未釀重大傷亡。（民眾提供）

    砂石車與小貨車車轄後撞上民宅，幸未釀重大傷亡。（民眾提供）

    2025/03/29 08:45

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕今天凌晨5點多，陳姓男子開砂石車行經旗山區旗屏、延平路口時，與黃姓男子所駕自小貨車發生擦撞，砂石車失控衝撞路邊3間民宅，巨大的撞擊力道造成民宅受損嚴重，民眾從睡夢中驚醒報案，雙方駕駛及乘客受傷，但僅有小貨車上蔡姓女乘客傷勢較重送醫，由於雙方並無酒駕，相關肇事原因仍調進一步釐清。

    警方指出，今天上午5點多，75歲黃姓男子駕駛的小貨車行經旗屏、延平路口，左轉時與41歲陳姓男子所駕砂石車發生碰撞，砂石車撞到小貨車後，失控往路邊民宅衝去，連續撞擊3間民宅大門後才停下，警、消獲報到場救援，發現自小貨車74歲蔡姓女乘客因遭變形車體夾在車頭傷勢較嚴重，救出時仍有意識可說話，目前仍在醫院治療中。

    而陳男、黃男等3人身上僅有擦傷，拒絕送醫；警方初步調查，排除雙方駕駛酒駕，研判應是自小貨車欲左轉未讓直行車砂石車先行，才會發生碰撞肇事，真正肇事原因尚待釐清。

    砂石車與小貨車車轄後撞上民宅，幸未釀重大傷亡。（民眾提供）

    砂石車與小貨車車轄後撞上民宅，幸未釀重大傷亡。（民眾提供）

    砂石車與小貨車車轄後撞上民宅，幸未釀重大傷亡。（民眾提供）

    砂石車與小貨車車轄後撞上民宅，幸未釀重大傷亡。（民眾提供）

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