海山警請醫師教抒發壓力 官警參加後直呼得救了

新北市警海山分局舉辦漢生講堂，請精神科醫師與官警們談「壓力抒發」，獲得熱烈回響；田心喬交官警們如何紓解壓力。（記者吳仁捷翻攝）

2025/03/29 08:17

〔記者吳仁捷／新北報導〕警察工作性質特殊，尤其面對長期高壓勤務及作息日夜顛倒，加上不少女性人員工作、家庭兩頭燒，忽略自身身心健康，新北市警海山分局擔心官警長期處於緊張環境，特別開辦漢生講堂講座，請來精神科主治醫師田心喬以「談壓力對健康情緒的影響」，教官警們如何紓解壓力，獲得官警熱烈迴響，不少人直呼得救了，引來哄堂大笑。

海山警分局假日一早，先讓員警們進行簡易健康操，以輕鬆方式安排官警們聽取演講，由於是談紓壓，吸引不少官警犧牲休息時間，踴躍參加，包括分局長林國民、副分局長葉敏雄等人，也與同仁們聽專業精神科醫師田心喬談情緒抒發，林國民歡迎、感謝

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田心喬，讓官警們有機會聽到專業的舒發壓力課程，緩解身心緊張，並頒贈感謝狀。

講座中，精神科醫師田心喬剖析壓力對身心及自律神經的影響，並透過「心律變異頻譜分析儀」，現場檢測員警的壓力狀態，讓同仁直觀了解自身壓力負荷及調適能力；此外，田醫師也傳授深呼吸、冥想、規律運動及作息調整等實用舒壓技巧，幫助員警在高強度勤務下找到適合的紓壓方式，減少壓力對健康的影響。

現場不少參加的官警擔任外勤工作，第一線面對民眾，或處理糾紛、陳情抗議、重大勤務，分享執勤時難免面對壓力，聽了醫師舒壓課程後，以後知道能怎麼紓解壓力，或者見到同事不對勁時，也能教導事實紓壓，避免不可預期的情況發生，對工作或生活都相當受用。

海山警分局長林國民表示，警察肩負治安維護重任，心理健康也與勤務表現息息相關，長期的壓力累積恐影響身心健康，因此關注員警心理狀態極為重要。未來分局將持續辦理相關課程，並提供資源與支持，讓同仁在最佳狀態下執勤，營造更健康、穩定的工作環境。

新北市警海山分局舉辦漢生講堂，請精神科醫師與官警們談「壓力抒發」，獲得熱烈回響；副分局長葉敏雄（左）頒贈感謝狀，感謝田心喬（右）熱心協助。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警海山分局舉辦漢生講堂，請精神科醫師與官警們談「壓力抒發」，獲得熱烈回響；分局長林國民（發言者）演講前引言，感謝田心喬熱心協助，讓他在內的官警們都受用。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警海山分局舉辦漢生講堂，請精神科醫師與官警們談「壓力抒發」，獲得熱烈回響；分局長林國民與官警們，感謝田心喬專業演說，讓官警們都受用。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警海山分局舉辦漢生講堂，請精神科醫師與官警們談「壓力抒發」，獲得熱烈回響；分局長林國民（發言者）演講前引言，感謝田心喬熱心協助，讓他在內的官警們都受用。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警海山分局舉辦漢生講堂，請精神科醫師與官警們談「壓力抒發」，獲得熱烈回響；分局長林國民（發言者）演講前引言，感謝田心喬熱心協助，讓他在內的官警們都受用。（記者吳仁捷翻攝）

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