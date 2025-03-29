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    小王的妻子找上門 結婚28年人夫才知早被綠了！

    妻子外遇對象王男的妻子邱女找上門，列出妻子6次偷情資料，鄭男才恍然明白，自己早被綠了！（情境照）

    妻子外遇對象王男的妻子邱女找上門，列出妻子6次偷情資料，鄭男才恍然明白，自己早被綠了！（情境照）

    2025/03/29 07:08

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市擔任房仲的鄭姓男子，與妻子結婚28年自認婚姻生活美滿，沒想到2022年7月自稱是妻子外遇對象王男的妻子邱女找上門，列出妻子6次偷情資料，鄭男才恍然明白，自己早被綠了！鄭憤而提告王男求償80萬元，法院判賠10萬元，可上訴。

    原告鄭男主張：與妻子盧女結婚28年，並育有1子，現仍維持婚姻關係，王男明知盧女為有配偶之人，卻與她2022年3月間至6月間頻繁以手機通話聯繫，分別在同年3月28日、4月7日、4月11日、5月22日、5月28日、6月6日與盧單獨出遊並發生性行為。

    被王男妻子邱女發覺異狀後，將王行蹤製作列表，於2022年7月初前往鄭男家中，提供王男手機定位資料、通聯記錄、通話錄音檔，甚至王男坦承婚外情所簽立之切結書，還有與盧女之LINE對話紀錄，全部交給鄭男，他才得知妻子外遇出軌。

    被告王男則辯稱與盧女相識許久，僅為朋友關係，且所取得的手機定位資料、通聯記錄、通話錄音檔等資料及切結書是邱女以違法手段取得證據，侵害隱私權，不具證據能力。

    橋頭地院審理，認邱女所取得證據，並非以強暴、脅迫方式取得，且王男與友人對話中指稱，邱女每天開GPS，到哪邊她每天都要看，認定相關資料具證據能力，斟酌兩造雙方身分資力與加害程度，及其他各種情形，賠償金額以10萬元為適。

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