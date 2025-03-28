慈濟中港環保站火警 烈焰逼近民宅疏散32人

新北市新莊慈濟中港環保站今天傍晚火警，火煙直竄天際，消防局出動上百人灌救。（記者吳仁捷翻攝）

2025/03/28 21:03

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新莊區一處資源回收場，今天傍晚竄出火勢，場內堆放大量易燃物，大量黑煙直竄天際，遠在樹林區都可看見；消防局出動120餘名消防、義消人員灌救，雖無人員受困，但起火處鄰近老舊民宅，消防單位全力阻隔延燒，共疏散32名住戶，初步了解現場為慈濟中港環保教育站，起火原因待調查釐清。

新北市119今天下午5時27分獲報，新莊區中港路161巷內，慈濟中港環保站起火，現場為資源回收場，堆置大量回收紙類、寶特瓶等易燃物品，路人報案火煙猛烈，消防人車趕抵，一層樓鐵皮搭建的資源回收廠陷入火海，在場慈濟志工告知內部沒有人員，因回收場緊鄰民宅，消防指揮官調度人力，全力射水阻隔延燒。

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由於火載量極大，消防員分組搜索，逐樓、逐戶疏散住戶，住戶們眼見火舌逼近，連忙衝下樓逃命，由消防員引導至安全處避難；消防單位確認沒有人命威脅，架設多條水線深入巷道，逼近火點射水滅火，火勢於獲報45分鐘撲滅，持續殘火處理到晚間近9時。

消防單位估計，起火的慈濟中港環保站燃燒面積約兩百平方公尺，因回收物恐遺留火種、加上回收站電線老舊，目前不排除任何因素，起火原因仍待調查釐清；警、消初步查訪，起火的現場面積約近千平方公尺，平日為慈濟新莊地區環保志工進行紙類、寶特瓶、金屬等廢棄物回收、中繼轉運站，也會有學校團體前往觀摩、環保教育。

新北市新莊慈濟中港環保站今天傍晚火警，消防局出動上百人灌救阻隔延燒。（記者吳仁捷翻攝）

新北市新莊慈濟中港環保站今天傍晚火警，火煙直竄天際。（記者吳仁捷翻攝）

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