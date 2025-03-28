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    首頁　>　社會

    基隆男賣門號給詐團賺300元 害人被盜刷判罰9萬元

    游姓男子賣門號SIM卡，害人被盜刷2萬5000元，基隆地院依幫助詐欺罪判3月徒刑，得易科9萬元罰金。 （記者林嘉東攝）

    游姓男子賣門號SIM卡，害人被盜刷2萬5000元，基隆地院依幫助詐欺罪判3月徒刑，得易科9萬元罰金。 （記者林嘉東攝）

    2025/03/28 21:38

    〔記者林嘉東／基隆報導〕游姓男子賣手機門號SIM卡給詐騙集團，獲得300元報酬，詐團取得游的手機門號後，另以釣魚簡訊騙得鄭男信用卡個資，盜刷鄭男信用卡購買禮券，得手2萬5000元。基隆地院近日審結，依犯幫助詐欺罪判游男3月徒刑，得易科9萬元罰金。

    判決指出，游姓男子2年前9月間，在台北市某電信公司申辦新手機門號後，以300元價格，把手機門號SIM賣給素未謀面、綽號「婷婷」的女子；隔天，詐團就以釣魚簡訊，詐得鄭姓男子信用卡卡號、有效年月、授權碼等資料，於Yahoo奇摩購物中心盜刷鄭男信用卡，購買家樂福禮券2萬5000元，再將該現金禮券存入綁定在游男手機門號的家樂福會員電子錢包，得手2萬5000元。

    直到鄭男發現信用卡遭盜刷，警方獲報循線查獲賣手機門號SIM卡給詐團的游姓男子。檢方調查後，將游男依幫助詐欺罪嫌起訴。

    法院審理時，游男坦承以300元價格，賣手機門號SIM卡給詐團，法官考量游男賣手機門號SIM卡給詐團，不僅造成檢警難以查緝詐騙集團分子，危害社會治安，助長社會犯罪風氣，更造成鄭男求償困難，考量游男坦承犯行，依幫助詐欺罪判處3月徒刑，得易科9萬元罰金。

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