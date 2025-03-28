台中新光三越氣爆認定火花引爆瓦斯 瓦斯來源仍成謎

台中市消防局副局長楊元吉強調，現場受強烈爆炸衝擊波影響，格局嚴重毀損，管線變形位移，調查難度極高。（消防局提供）

2025/03/28 20:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中新光三越2月13日氣爆，造成5人死亡38人輕重傷，歷經一個半月鑑定，消防局今（28日）公布鑑定結果，認定是火花引爆瓦斯，至於為何現場還有大量天然氣，是否氣閥開關沒關閉？或其他原因？消防局沒說明，台中地檢署則說「礙難證實」。

中市消防局天公布的鑑定內容，與一個多月前的研判幾乎一樣，針對各項可能原因，並沒有提及瓦斯的來源，沒有說明瓦斯氣開關是否全部關閉，沒有說明是否為吸菸（菸蒂）或切割管線的火光引爆，更沒有說明是否管路內的瓦斯餘氣被引爆。

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中市消防局僅強調，專案小組歷經13次現場勘察、近上百人次投入，在12樓找到多項關鍵證物，包括菸蒂、電線、瓦斯管、圓盤切割器等，消防局氣爆鑑定委員會一致通過，「同意氣爆發生原因為瓦斯氣爆」。

弔詭的是，欣中天然氣公司案發後強調，氣爆前3天，即應櫃位調整及整修要求，將既有櫃位瓦斯表拆卸，管路封塞停氣，氣爆後逐樓勘查，瓦斯（天然氣）管線外觀，封塞塞頭均完整正常，以天然氣專用激光器檢測也確認沒有洩漏，現場亦無燃燒跡象，氣爆原因與瓦斯無關。

不過，檢警偵查時，現場工人卻說，氣爆前曾聞到瓦斯味，還有廠商詢問瓦斯管線開關把手的位置，表示要處理瓦斯管線，約20分鐘後，11時30分發生爆炸。

對於上述矛盾，有人懷疑是管內瓦斯餘氣沒有排除，樓層內的瓦斯管路既多又長，切割管路的火光引爆餘氣，另有可能是瓦斯開關甚多，部分開關疏忽沒關，或關閉後又被打開，對此，中檢與消防局都不證實或不說明。

管路內瓦斯餘氣，為何造成如此劇烈氣爆，成外界關注焦點。（民眾提供）

欣中天然氣公司指氣爆現場的瓦斯開關閥都關閉，管路封塞也完整。 （民眾提供）

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