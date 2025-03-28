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    創意私房80高級會員「黃子佼們」慘了 高檢署協調中檢、北檢偵辦

    創意私房黃子佼等80名高級會員，中檢、北檢分案偵查中。（資料照）

    創意私房黃子佼等80名高級會員，中檢、北檢分案偵查中。（資料照）

    2025/03/28 20:25

    〔記者張瑞楨／台中報導〕藝人黃子佼硬碟藏有「創意私房」大量未成年不雅片，更是「創意私房」高級會員，作家吳淡如昨天（27日）在臉書發文，直指「創意私房」網站涉及嚴重不法，要求檢警公布80名「高級會員」名單，依法起訴。台中地檢署今天說，高等檢察署協調統合，台中地檢署與台北地檢署依涉嫌違反 《兒童及少年性剝削防制條例》，分案指派檢察官偵辦高級會員等涉案人。

    台中地檢署去年11月就曾清查「台版N號房」網站、「創意私房」論壇、「SCP」等兒少不雅片社群或網站，起訴5名男子，包括涉嫌在小吃店、桌遊店廁所偷拍，散布販售未成年人性影像從中牟利的黃男；另外還意外在追查買家陳姓補教老師時，發現他涉嫌猥褻少女，在補習班內以保特瓶、芳香劑偽裝密錄器偷拍女學生、女老師如廁，黃男及陳姓補教老師兩案，被偷拍被害人達863人，5名涉案人全部依散布兒少性影像等罪名起訴，並沒收犯罪所得73萬多元，法院目前審理中。

    中檢指出，偷拍論壇「 創意私房 」涉及不法集團濫用未成年男女性影像從中牟利，吸引不肖民眾加入會員，付費觀看，嚴重戕害兒少被害人的身心健康以及人格發展，經高等檢察署協調，統合由中檢、北檢針對涉案人，依涉嫌違反《兒童及少年性剝削防制條例》，分案指派檢察官積極偵辦。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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