為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    健身教練「隱婚」帶開房 女會員甜蜜合照害他曝光賠原配

    女會員誤認找到真愛，把自己與郭姓教練一起出遊甜蜜合照上傳網路社群，沒想到郭男的妻子會拿照片提告。（示意圖）

    女會員誤認找到真愛，把自己與郭姓教練一起出遊甜蜜合照上傳網路社群，沒想到郭男的妻子會拿照片提告。（示意圖）

    2025/03/28 18:45

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一家知名連鎖健身中心的郭姓教練，與陳姓女子結婚約6年，卻於去年（2024年）帶女會員出遊，還一起開房間共宿，兩人並以「寶貝」、「老公」相稱，女會員誤認找到真愛，還把自己與郭男出遊的甜蜜照片，貼在自己的網路社群上，原配陳女持照片怒提民事告訴，向2人索賠60萬元，2人都否認有染，法官認為女會員不知郭男已婚，不用賠償，郭男則應賠償原配陳女15萬元。

    台中地方法院判決書指出，陳女指控丈夫郭男，於去年6月4日起，與女會員出遊並在外過夜發生性行為，兩人以「寶貝」、「老公」、「女友」互稱，顯已逾越一般社會觀念的男女正常交往分際，侵害她的配偶權，應賠償精神慰撫金60萬元。

    郭男則答辯說，他承認與女會員一同出遊、過夜，並以「寶貝」、「老公」、「女友」互稱，但他覺得「這是一般正常朋友交往，我們也沒有發生性關係」。

    女會員則答辯說，她也承認與教練郭男一同出遊，也承認以「寶貝」、「老公」相稱，但兩人沒有在外面過夜，沒有發生性行為，「我覺得我本來就很常跟男生出去玩」，她還強調自己不知郭男已婚，兩人都聲明駁回陳女之訴。

    法官則認為，陳女主張女會員知道郭男已婚，理由是郭男曾邀健身中心同事到家中烤肉，陳女與子女都在場，且陳女曾帶子女到健身中心探班，同事都知道郭男已婚，不過，這不足以推論，女會員也知道郭男已婚，判決女會員不用賠償。

    至於郭男部分，女會員上傳社群的照片顯示，他與女會員在去年4月間，一起到嘉義玻璃廟、台中歌劇院出遊，並親密頭靠頭及牽手，他也承認與女會員一起到南部玩，住一棟旅館的同一間房，雖否認發生性行為，但已逾越社會通念所能容忍的範圍，判決他應賠償原配陳女15萬元，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播