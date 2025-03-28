健身教練「隱婚」帶開房 女會員甜蜜合照害他曝光賠原配

女會員誤認找到真愛，把自己與郭姓教練一起出遊甜蜜合照上傳網路社群，沒想到郭男的妻子會拿照片提告。（示意圖）

2025/03/28 18:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一家知名連鎖健身中心的郭姓教練，與陳姓女子結婚約6年，卻於去年（2024年）帶女會員出遊，還一起開房間共宿，兩人並以「寶貝」、「老公」相稱，女會員誤認找到真愛，還把自己與郭男出遊的甜蜜照片，貼在自己的網路社群上，原配陳女持照片怒提民事告訴，向2人索賠60萬元，2人都否認有染，法官認為女會員不知郭男已婚，不用賠償，郭男則應賠償原配陳女15萬元。

台中地方法院判決書指出，陳女指控丈夫郭男，於去年6月4日起，與女會員出遊並在外過夜發生性行為，兩人以「寶貝」、「老公」、「女友」互稱，顯已逾越一般社會觀念的男女正常交往分際，侵害她的配偶權，應賠償精神慰撫金60萬元。

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郭男則答辯說，他承認與女會員一同出遊、過夜，並以「寶貝」、「老公」、「女友」互稱，但他覺得「這是一般正常朋友交往，我們也沒有發生性關係」。

女會員則答辯說，她也承認與教練郭男一同出遊，也承認以「寶貝」、「老公」相稱，但兩人沒有在外面過夜，沒有發生性行為，「我覺得我本來就很常跟男生出去玩」，她還強調自己不知郭男已婚，兩人都聲明駁回陳女之訴。

法官則認為，陳女主張女會員知道郭男已婚，理由是郭男曾邀健身中心同事到家中烤肉，陳女與子女都在場，且陳女曾帶子女到健身中心探班，同事都知道郭男已婚，不過，這不足以推論，女會員也知道郭男已婚，判決女會員不用賠償。

至於郭男部分，女會員上傳社群的照片顯示，他與女會員在去年4月間，一起到嘉義玻璃廟、台中歌劇院出遊，並親密頭靠頭及牽手，他也承認與女會員一起到南部玩，住一棟旅館的同一間房，雖否認發生性行為，但已逾越社會通念所能容忍的範圍，判決他應賠償原配陳女15萬元，可上訴。

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