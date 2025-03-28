勒斃馬國女大生更審獲減刑 陳柏諺恐逃亡被延押2月

高院更一審認定陳柏諺（前）有高度逃亡可能，裁定自4月7日延押2個月。（記者楊國文攝）

2025/03/28 19:21

〔記者楊國文／台北報導〕我國籍男子陳柏諺被控為索討10萬元款項掐死馬來西亞籍24歲蔡姓女大生，檢方建請判陳死刑，一、二審均判陳無期徒刑，但高等法院更一審認定陳符合自首，且具悔意，日前輕判18年10月，陳聆判後掩不住笑意，雙手合十共3度向合議庭三位法官道謝。不過，高院更一審認定陳有高度逃亡可能，裁定自4月7日起，延長羈押2個月。

高院更一審審酌陳柏諺羈押期將於4月6日期滿，本月26日提訊陳柏諺出庭，並聽取陳的律師、高檢署檢察官的意見。

請繼續往下閱讀...

高院更一審綜合相關事證，認為陳柏諺被檢方起訴殺人罪，且經一、二審均認為陳殺人事證明確，犯罪嫌疑重大，判處無期徒刑，經更一審仍判刑18年10月，全案仍可上訴三審，陳有畏罪逃亡的高度誘因，口號認有逃亡之虞，符合訴訟法第101條定的羈押要件，並考量陳所涉殺人犯行，危害社會治安甚鉅，有羈押必要，因此裁定自4月7日起，延長羈押2個月。可抗告。

檢警調查，陳柏諺追蹤馬國女大生蔡女Instagram且密切聯繫，前年10月13日上午10時許，陳男赴蔡女北市士林區的租屋處，要求返還先前轉帳給她的9萬9999元；陳遭拒後發怒，單手持玩偶抱枕悶住蔡女的眼睛，另一手掐住蔡的脖子，見蔡已無法言語，仍不肯鬆手，最終導致蔡死亡。

陳男返回新北鶯歌租屋處，傳訊息向父親表達尋短念頭，家人隨即找警方赴租屋處，見躺在床上的陳男身旁有藥物散落，員警詢問「發生什麼事？」陳男回「我殺人了」，全案曝光，士林地檢署偵結，依殺人罪起訴陳男。

士林地院審理時，陳男否認殺人犯行，辯稱是受託蔡女之託，將她殺害，且兩人是「謀為同死」，請求免刑。

士院審理認為，蔡女並無輕生跡證，加上陳男到案後數度稱「為了取回9萬9999元被拒，才結束蔡女性命」，認定陳是為錢勒斃蔡女，判無期徒刑。上訴後，高院判決駁回上訴，仍判無期徒刑。全案上訴後，最高法院撤銷發回更審。

高院更一審審理時，陳男當庭對陳女示愛稱「我很愛她」、「很想她」，請求法官給他自新機會，蔡女父母透過律師請求判陳男死刑。

高院更一審認為，陳符合自首要件，在試圖自殺前將蔡女資訊提供父親，使司法機關可儘快介入調查；陳在自殺未果後， 又向員警承認犯案，在偵查及高院審理均認罪，陳也在員警不知蔡女士林租屋處犯案之際，即對前往其住處的員警坦承殺人，具真心悔悟，並考量陳非預謀犯案，也未以凌虐方式增加蔡女痛苦，具悔改更生可能性，改判為18年10月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法