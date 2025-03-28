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    首頁　>　社會

    竹聯幫仁堂假投資詐騙、平堂黑吃黑洗劫車手 警掃蕩逮40人

    大馬籍車手取款，警方全都錄蒐證。（記者劉慶侯翻攝）

    大馬籍車手取款，警方全都錄蒐證。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/03/28 17:56

    〔記者劉慶侯／台北報導〕竹聯幫幫主之爭引發紛擾，台北市警士林分局連月掃蕩涉嫌電信詐欺、黑吃黑、暴力犯罪的「仁堂」與「平堂」等據點，逮捕幫派註記分子等幫眾40人，其中4人被收押禁見。

    警方說，有詐欺、強盜、組織犯罪等前科的28歲竹聯幫仁堂曹姓分子，在新北市汐止區組織假投資詐欺集團，取得被害人資料後，指示幫眾充當車手、監控手面交取款，半年內得手超3000萬元。警方先後逮捕21人，曹嫌等3人收押禁見。

    有槍砲、妨害自由、傷害、詐欺等前科的23歲仁堂林姓分子，得知幫內有人專門媒介馬來西亞籍人入台當車手，竟「黑吃黑」教唆同夥攔截對方指派的馬籍詐欺車手，暴力押上車洗劫，丟包到新北八里，得手291萬現金。

    案經士林分局獲報蒐證，自去年底逐步收網，陸續逮捕林嫌等15人，其中林等4人訊士林地檢署訊後獲3萬元不等金額交保，1人遭收押。

    警方說，36歲邱姓女子是竹聯幫平堂分子，有恐嚇、妨害自由、組織犯罪等前科，邱女因不滿在賭場被騷擾，涉嫌教唆林姓小弟持西瓜刀揮砍對方後逃逸，警方今年2月逮捕邱等4人到案，訊後5萬元不等金額交保。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    邱女涉嫌教唆手下支援行凶。（記者劉慶侯翻攝）

    邱女涉嫌教唆手下支援行凶。（記者劉慶侯翻攝）

    警方起獲各類贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

    警方起獲各類贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

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