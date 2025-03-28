「創意私房」會員死丐 下載139個兒少猥褻片判6月

台中地檢署偵辦「台版N號房」網站、「創意私房」論壇等兒少不雅片網站，陸續起訴包括暱稱「死丐」的「創意私房」許姓會員。（記者張瑞楨翻攝）

2025/03/28 16:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕藝人黃子佼被檢警查出，硬碟藏有「創意私房」大量未成年不雅片，引爆輿論譁然，台中地檢署清查「台版N號房」網站、「創意私房」論壇、「SCP」等群組與兒少不雅片網站，抓到暱稱「死丐」的創意私房論壇許姓會員，下載高達139個兒童少年少女猥褻不雅的影片照片，依意圖散布而持有少年為猥褻行為之電子訊號罪判刑6月，可易科罰金，全案確定。

暱稱「死丐」的許男，與黃子佼一樣，是「創意私房」論壇的會員，他明知通訊軟體Telegram「SCP」群組販帖「台蘿原創」，多為未滿18歲兒童少年男女裸露身體猥褻照片及影片，並以上傳這種猥褻不雅影片，作為換取積分及升等會員級別之用，他於2022年4月，Telegram「帝王大本淫」群組內，下載高達139部猥褻影片或照片檔案，儲存於自己的筆記型電腦內，警方於同年8月25日至許男位於高雄住處，查扣筆電與手機。

請繼續往下閱讀...

許男於偵查時供稱，他在2022年4月，於TG「帝王大本淫」看到影片，就先將含有139個色情檔案圖片、影片存起來；TG「SCP」群組是私密、不公開群組，「帝王大本淫」是公開的群組，可以號召更多的同好加入「SCP」這個私密群組。

法官強調，許男於同年8月25日，被警方搜索時，到了翌日（26日）警詢最末時，才說自己要檢舉，但許男下載色情檔案，到被警方搜索，有約4個月時間，他於東窗事發後，才向警方表示要檢舉，此時警方自能從「帝王大本淫」公開群組蒐證，根本無須許男提供的檔案，許男與律師上述說法不可採信，判處徒刑6月，可易科罰金。

許男上訴二審，辯詞與一審相同，都是辯稱他是要檢舉，才會下載兒少猥褻影片，高等法院台中分院不採信，駁回上訴全案確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法