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    首頁　>　社會

    人夫借筆電給小孩 與「小三」LINE情慾對話意外曝光

    人夫借小孩筆電使用，與「小三」的姦情意外曝光，基隆地院判人夫與「小三」須連帶賠償人妻15萬元精神慰撫金。（情境照）

    人夫借小孩筆電使用，與「小三」的姦情意外曝光，基隆地院判人夫與「小三」須連帶賠償人妻15萬元精神慰撫金。（情境照）

    2025/03/28 15:02

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆1名人夫借筆電給小孩用，小孩打開電腦，LINE出現人夫與「小三」的情慾對話，人夫不僅稱「小三」老婆大人，還傳給「小三」「想要妳的抱抱」、「妳翹嘴的時候很可愛」，人妻崩潰向人夫與「小三」求償台幣50萬元賠償；人夫辯稱，妻子斷章取義，不過法官認為2人的對話，屬一般夫妻或情侶間表示愛意，已逾越交友分際，侵害人妻配偶權，盼人夫與「小三」須連帶賠償人妻15萬元。

    判決指出，人夫與妻子結縭18年，育有2名子女，2年前，2人因感情生變而分居；分居期間，小孩向人夫借筆電使用，意外發現人夫稱其中1名LINE好友，「老婆大人」，人妻細查2人的對話內容赫見，先生還傳給對方：「想要妳的抱抱」、「妳翹嘴的時候很可愛」，對方回「明天好好抱」、「本來就很可愛啊」等對話。

    人妻起訴指出，她看到先生與「小三」LINE對話內容後，以手機錄影拍下2人的對話追問先生，先生才向人妻坦承出軌；人妻因而以先生與「小三」侵害她的配偶權，向2人求償50萬元精神慰撫金。

    法院審理時，人夫抗辯，他與女性友人的對話是在無聊時，天馬行空所寫，妻子認為對話內容有侵害她配偶權行為，全屬斷章取義；他與女性友人未曾發生過性行為。

    不過，法官認為2人LINE上的對話，屬一般夫妻或情侶間表示愛意，並非無聊時天馬行空寫下，已逾越一般交友分際，認定人夫與「小三」侵害人妻配偶權，2人須連帶賠償人妻15萬元。

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