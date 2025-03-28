為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    國1南下98.3新竹路段砂石車起火 一度嚴重塞車

    國道1號南下98.3公里處新竹路段發生一輛砂石車於路肩起火燃燒，經新竹縣市消防人員全力撲滅，火勢已在下午1點21分熄滅，一度造成該路段嚴重塞車。（擷取自1968）

    國道1號南下98.3公里處新竹路段發生一輛砂石車於路肩起火燃燒，經新竹縣市消防人員全力撲滅，火勢已在下午1點21分熄滅，一度造成該路段嚴重塞車。（擷取自1968）

    2025/03/28 14:05

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕今（28）日中午約12點半，國道1號南下98.3公里處新竹路段發生一輛砂石車於路肩起火燃燒，新竹縣政府消防局獲報前往搶救，竹市消防局也派員支援，經佈水線全力撲滅，火勢已在下午1點21分熄滅，所幸現場無人受傷或受困，但一度造成該路段嚴重塞車，詳細起火原因仍待調查釐清。

    新竹縣政府消防局提醒，駕駛人應定期檢查油電系統與煞車裝置，確保行車安全，行駛過程若發現異常冒煙情況，應儘速靠邊停車並撥打119求助，以降低火災風險。

    消防局表示，今午12點32分國道1號南下98.3公里處發生砂石車起火燃燒事件，該局派遣寶山分隊2車3人前往現場搶救，並請新竹市消防局派員支援。消防人員到場後，立即佈水線控制火勢，經全力撲滅，火勢於下午1點21分完全熄滅。

    國道1號南下98.3公里處新竹路段發生一輛砂石車於路肩起火燃燒，經新竹縣市消防人員全力撲滅，火勢已在下午1點21分熄滅，一度造成該路段嚴重塞車。（新竹縣消防局提供）

    國道1號南下98.3公里處新竹路段發生一輛砂石車於路肩起火燃燒，經新竹縣市消防人員全力撲滅，火勢已在下午1點21分熄滅，一度造成該路段嚴重塞車。（新竹縣消防局提供）

    國道1號南下98.3公里處新竹路段發生一輛砂石車於路肩起火燃燒，經新竹縣市消防人員全力撲滅，火勢已在下午1點21分熄滅，一度造成該路段嚴重塞車。（新竹縣消防局提供）

    國道1號南下98.3公里處新竹路段發生一輛砂石車於路肩起火燃燒，經新竹縣市消防人員全力撲滅，火勢已在下午1點21分熄滅，一度造成該路段嚴重塞車。（新竹縣消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播