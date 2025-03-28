國1南下98.3新竹路段砂石車起火 一度嚴重塞車

國道1號南下98.3公里處新竹路段發生一輛砂石車於路肩起火燃燒，經新竹縣市消防人員全力撲滅，火勢已在下午1點21分熄滅，一度造成該路段嚴重塞車。（擷取自1968）

2025/03/28 14:05

〔記者廖雪茹／新竹報導〕今（28）日中午約12點半，國道1號南下98.3公里處新竹路段發生一輛砂石車於路肩起火燃燒，新竹縣政府消防局獲報前往搶救，竹市消防局也派員支援，經佈水線全力撲滅，火勢已在下午1點21分熄滅，所幸現場無人受傷或受困，但一度造成該路段嚴重塞車，詳細起火原因仍待調查釐清。

新竹縣政府消防局提醒，駕駛人應定期檢查油電系統與煞車裝置，確保行車安全，行駛過程若發現異常冒煙情況，應儘速靠邊停車並撥打119求助，以降低火災風險。

請繼續往下閱讀...

消防局表示，今午12點32分國道1號南下98.3公里處發生砂石車起火燃燒事件，該局派遣寶山分隊2車3人前往現場搶救，並請新竹市消防局派員支援。消防人員到場後，立即佈水線控制火勢，經全力撲滅，火勢於下午1點21分完全熄滅。

國道1號南下98.3公里處新竹路段發生一輛砂石車於路肩起火燃燒，經新竹縣市消防人員全力撲滅，火勢已在下午1點21分熄滅，一度造成該路段嚴重塞車。（新竹縣消防局提供）

國道1號南下98.3公里處新竹路段發生一輛砂石車於路肩起火燃燒，經新竹縣市消防人員全力撲滅，火勢已在下午1點21分熄滅，一度造成該路段嚴重塞車。（新竹縣消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法