稱昔曾捐過30萬香油錢今要借20萬「應急」 更生人涉恐嚇送警局

李姓更生人自稱曾捐30萬香油錢，回廟要求借20萬遭拒，語帶威脅稱「不借就用自己的方式」，警方依恐嚇罪函送偵辦。（翻攝臉書）

2025/03/28 14:46

〔記者王捷／台南報導〕台南市開基玉皇宮昨天遇上一樁「借」香油錢恐嚇案。李姓男子自稱在6年前曾捐30萬元香油錢，如今經濟困難，希望廟方能借他20萬元應急，不然會以「自己的方式」來借，警五分局獲報後通知李男到案，依恐嚇罪嫌函送。

據了解，50多歲的李男住在台北，自稱是「更生人」，入獄服刑後已出獄15年，他於昨日上午11時許到廟中表示要借錢，並要求廟方在當天下午1時前回覆是否借錢，否則會用「自己的方式」來借。

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廟方認為受到威脅，先把過程po上臉書，隨後通報五分局北門派出所，警方也通知李男前往說明情況，並完成筆錄。

廟方認為，香油錢屬於信眾出於信仰「奉獻」，為自願捐款，捐出後由廟方統一管理運用，而且經過核對，也未發現李男曾在6年前捐款30萬。

警方接獲報案後，已調閱監視器並通知李男到案說明，全案已依恐嚇罪嫌函送台南地檢署偵辦。

開基玉皇宮位於台南市北區佑民街，是台灣最早供奉玉皇上帝的寺廟之一，創建於明永曆24年（1670年）。初名玉皇太子宮，清嘉慶年間重修並改名為「開基玉皇宮」。主祀玉皇上帝，並配祀三公主娘娘等神祇，廟宇歷經多次修繕，是台灣重要的宗教與歷史古蹟之一。

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